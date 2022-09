La pluja que ha caigut les últimes hores ha provocat goteres a l'escola Joan Margarit de la Bisbal d'Empordà, que ja es va veure afectada per la pedregada, i ha obligat a suspendre les classes a quatre cursos de primària. Se n'ha vist afectada tota la segona planta del centre, que és on estudien els alumnes de 3r a 6è. Per seguretat, la direcció del centre ha decidit que tots s'estiguin al pati i ja s'ha posat en contacte amb el Departament d'Educació per notificar-los la situació.

Arxiu: L'escola Joan de Margarit de la Bisbal no podrà començar fins dilluns que ve pels desperfectes de la pedregada En el cas d'aquesta escola, plou sobre mullat. Perquè la històrica pedregada de l'agost va provocar greus desperfectes a les teulades, va obligar a ressituar grups d'infantil i de cicles professionals (FP) i no van poder començar el curs fins al 12 de setembre.