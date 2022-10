L’hotel Flamingo dona veu a refugiats Ucraïnesos que es van traslladar a Espanya. En aquest cas tots els testimonis es troben allotjats en un hotel situat al cor de la Costa Brava, més concretament al nucli urbà de l’Estartit, un poble destinat principalment al turisme, la seva població ronda els 3.000 habitants, però aquesta es veu multiplicada de manera considerable en els mesos de més calor, només cal fer una passejada pels seus extensos carrers en els mesos més freds i observar la quantitat d’edificis, hotels, bars i restaurants que tenen les persianes baixades.

Ens acostem a l’hotel Flamingo per parlar amb 3 de les famílies que s’hi troben allotjades des que van haver de fugir de la seva terra a causa de la invasió russa. En aquest establiment hi ha unes 40 persones d’origen ucraïnès acollides al programa de refugiats de la Creu Roja.

Intentar no morir en la fugida

Ens expliquen com van viure des del principi de la guerra, com van sortir del seu país empesos a abandonar totes les seves pertinences i intentant no morir a l’intent.

Detallen com se senten ara mateix, en una situació en què molts d’ells, tot i estar entre el turisme i el paradís natural que és la Costa Brava, continuen tenint la sensació d’estar en un dels soterranis on es van haver d’amagar quan les bombes van començar a caure a Ucraïna.

KATE I PAVLO

Kate i Pavlo són un matrimoni de 33 i 35 anys, que viuen amb els seus fills: Miron de 6, Varvara i Vira bessones de 4 anys i Mikhail, un nadó nascut a l’abril aquest mateix any a Palamós.

Aquesta família tenia residència a Kharkiv, ubicada a l’oest d’Ucraïna i propera a la frontera amb Rússia, una de les ciutats més boniques d’Ucraïna i alhora la seva regió una de les més atacades en aquest conflicte, on centenars de civils han estat assassinats i altres ferits fins al moment, en allò que s’ha considerat com un «atac indiscriminat per part de les tropes russes, usant de forma reiterada municions de raïm 9N210 i 9N235, així com mines dispersables, ambdues prohibides per tractats internacionals a causa dels seus efectes indiscriminats».

En el moment en què van començar els bombardejos, Kate es trobava ingressada a l’hospital per una lleu complicació en el seu embaràs, i es van veure obligats a sortir i buscar refugi. El van trobar als soterranis d’uns edificis d’un veïnat proper a la seva residència, ja que a casa seva no tenien refugi. Era un espai compartit amb moltes altres persones, també amb nens i nenes. No hi havia subministrament elèctric , tampoc aigua ni tenien pràcticament menjar.

Buscar aigua i menjar

Es veien obligats a sortir del refugi per aconseguir aigua i menjar. Part de la seva dieta consistia en el pa que ells mateixos es feien i que compartien entre tots els que allà es trobaven. També havien de sortir per intentar arribar a casa per recollir el que els resultés d’utilitat. Hi havia molta dificultat per obtenir benzina, ja que es va racionar el combustible a 20 litres per persona i es formaven cues de més de 8 hores per omplir el dipòsit. Per sort van poder utilitzar un cotxe elèctric per desplaçar-se.

El clima a la ciutat era molt hostil; hi havia nombrosos controls de l’exèrcit ucraïnès on s’exigia la documentació per ser identificats i poder seguir.

Cada nit sentíem les bombes, teníem molta por. No pensàvem que pogués estar passant i crèiem que només duraria uns dies Kate

Passats deu dies en aquesta situació, es van començar a acostar i incrementar els atacs a la ciutat. Va ser el moment en què van decidir, davant el risc d’una ocupació, que era el moment de fugir si no volien quedar atrapats. A aquesta difícil situació, s’hi va afegir l’avançat estat de gestació de Kate, prenent medicació per a l’estrès i així evitar el risc d’un part prematur, ja que a l’hospital li havien recomanat anar-se’n del país per la precarietat en què es preveia que es trobarien els serveis mèdics a causa de la guerra.

Van anar a casa dels avis per un dia, per acabar de decidir quina era la millor manera de sortir del país i en quina direcció, ja que sabien que els que intentaven travessar la frontera amb Rússia estaven essent assassinats. Entre les possibilitats que contemplaven, Espanya es va convertir en la decisió final, perquè van pensar que seria un bon lloc per instal·lar-se amb els nens i nenes.

Gràcies a viatjar al cotxe amb una dona embarassada i tres nens, la gent els donava preferència en la mesura del possible, per evitar així llargues cues en controls i benzineres. Es van dirigir a l’oest, per sortir del país per Hongria, una mica més de 1.000 quilòmetres de distància, traduïts en quatre dies de viatge.

Sabem que estem en un lloc de vacances, amb platja i molt bonic, però no estem relaxats, no ho podem gaudir. Ens sembla surrealista Pavlo

Finalment, van aconseguir sortir del país a través d’Hongria i seguint per Àustria, Itàlia, França i, finalment, Espanya. Durant el trajecte, quan paraven als hotels per descansar, els oferien allotjament i menjar gratuïtament.

Arribaren a Palafrugell, anaren a casa d’una dona que mitjançant un contacte els havia ofert un lloc on quedar-se. Hi van passar dos mesos i mig, gairebé tres, i durant aquest temps els nens assistien a una escola d’aquesta localitat. Finalment, Kate va donar llum a Mikhail, a l’hospital de Palamós.

Va ser llavors quan van decidir que s’acollirien al programa de refugiats i els van traslladar a l’Estartit. La seva primera estada a l’Hotel Flamingo va ser en una habitació amb tres llits per a 2 adults, 3 nens i un nadó. Després d’això es van succeir dos canvis més d’estada, cosa que els provoca certa inseguretat i incertesa perquè senten que en qualsevol moment els poden tornar a canviar i això genera poca estabilitat, sobretot per als nens i nenes.

Expliquen que ells creien que no es veurien tan afectats com realment ho estan: tenen malsons, continuen somiant amb les explosions i no poden oblidar la quantitat d’horrors que han presenciat a Ucraïna. El més dur va ser, i és, veure la quantitat d’atacs que es produeixen contra els civils al seu país.

Per acabar ens parlen de la seva ciutat Kharkiv, de les moltes possibilitats que té especialment per a la gent jove i famílies, una ciutat inspiradora, i de com volen poder tornar a viure allà, encara que de moment cal esperar. Se senten molt agraïts de poder estar a Catalunya i de l’ajuda que han rebut. Volen estar aquí el millor possible durant el temps que estiguin, i veuen a prop un dels grans somnis de Kate, visitar Barcelona.

MARINA

Marina té 34 anys, és mare de tres nens, Timur, Artem i Anas, de 10, 4 i 5 anys respectivament. Al costat de Dima (Dimitro), van formar una família i es van establir a Zhytomyr, una ciutat d’aproximadament 264.000 habitants a dues hores a l’oest de Kíev. Marina es dedica a ser mare a temps complet, tot i que va estudiar psicologia i nutrició, i en un futur, comenta il·lusionada, li agradaria poder arribar a ser consultora nutricional.

La família de Marina tenia una vida còmoda en l’àmbit econòmic i socialment molt activa. Gaudien d’una casa amb jardí, ben ubicada, els nens i nenes participaven en concursos de ball i competicions esportives. Timur, de 10 anys, es mostra molt comunicatiu durant l’entrevista i ens explica com el dia 24 de febrer, de matinada, va rebre un missatge d’un amic on deia que havia començat la guerra. Ell estava mig adormit quan va llegir el missatge, no ho va poder creure i va continuar dormint.

El dia anterior vam estar en un acte polític on es parlava de l'inici de la invasió, ningú creia que això fos possible Marina

Aquella mateixa matinada i després de sentir caure la primera bomba, en menys de dues hores tenien les maletes preparades i estaven llestos per fugir.

Dima va decidir quedar-se perquè sentia el deure de fer alguna cosa per ajudar a la gent que intentava fugir. Així que Marina, la seva mare i els nens i nenes, van pujar al cotxe direcció a Lviv, un trajecte de 400 quilòmetres i moltíssimes hores. Lviv és a 85 km de la frontera amb Polònia pel pas terrestre de Medyka i van trigar 15 hores fins a poder travessar la frontera, on una multitud de persones intentava creuar. La zona estava plena de diferents dotacions militars, soldats i avions.

A diferència de molts dels que van passar la frontera, ells sabien que es dirigirien a Polònia, a un ressort d’esquí on acostumaven a passar algunes vacances i on els esperaven per ser acollits. Mentre esperaven tornar a reunir-se amb Dima, van allargar l’estada a Polònia durant un mes. Durant aquest període, Timur volia anar a escola, però se sentia massa espantat.

Van decidir acollir-se al programa de refugiats de la Creu Roja Espanyola perquè van pensar que seria un bon lloc per començar de nou en cas de ser necessari. Assegura que quan pensa a tornar, el seu cos es paralitza i es diu a si mateixa que no ho pot fer, almenys fins que sigui un lloc segur.

Des que el seu país es va veure exposat a la invasió Russa ha canviat la forma de veure’l de molts Ucraïnesos, se senten orgullosos perquè la situació els ha donat unió i poder.

DIMA

Dima té 36 anys, ha estudiat Economia i Ciències Polítiques. És un jove emprenedor i va crear la seva pròpia empresa al sector Agrònom, oferint pràctiques internacionals i oportunitats laborals a estudiants. No té experiència militar, és pare de tres nens i nenes i això no l’obliga a quedar-se a Ucraïna. Així i tot, en el moment en què tot va començar, va decidir que la seva dona i els seus fills i filles se n’anessin a Polònia i ell va posposar la sortida.

Durant el temps que va estar allà, al voltant d’un mes, va ajudar a escapar a la gent a través dels corredors humanitaris i va mobilitzar grups entre diferents ciutats, posant al servei els recursos de la seva pròpia empresa i ajudant-se també de les xarxes socials. Quan un gran volum de refugiats ja havia aconseguit sortir del país, va decidir que era el moment de tornar a reunir-se amb Marina i els seus fills. Va viatjar fins a Polònia on va donar una sorpresa als nens.

No ens donen facilitats per fer els tràmits necessaris per poder començar una nova vida, i això és el que més necessitem Dima

Un cop reunits, l’àvia, mare de Marina, va decidir quedar-se a Polònia, ja que volia romandre a prop d’Ucraïna. La resta de la família van agafar un vol des de Cracòvia fins a Girona, on van començar els tràmits en serveis socials i finalment se’ls va donar allotjament a l’Hotel Flamingo de l’Estartit.

Frustració i impotència

Se senten agraïts, però diuen que hi ha molta incertesa pel que fa a les passes del programa, hi ha molta manca d’informació. Se’ls hi ofereix únicament allotjament i menjar i això és suficient per a les primeres setmanes, però, a mesura que va passant el temps, senten molta frustració i impotència, ja que estan molt limitats per la impossibilitat de fer res, com buscar feina i guanyar una mica de diners per poder viure el dia a dia. Qualsevol mena de tràmit que els pugui permetre avançar en aquest aspecte es demora perquè el sistema està col·lapsat i durant tot aquest temps se continuen sentint atrapats a la guerra.

Al programa no es permet una absència de més de tres dies, si això succeeix queden exclosos. Dima, per necessitat, va haver de viatjar al seu país per fer uns tràmits, a la tornada no el van readmetre. Gràcies que va fer amistat amb el director de l’Hotel Flamingo, aquest li va permetre seguir allotjant-se amb la família.

En aquest moment, Marina i Dima estan involucrats en projectes d’ajuda que estan sorgint a Ucraïna. Marina per exemple, participa en un projecte on es recullen medicaments i productes de necessitat per a dones i nenes víctimes de violacions durant l’ocupació russa.

OLENA

Olena amb el seu marit i els seus dos fills, Emyl de 8 anys i Felicia de 6, vivien a Chuguev, un poble d’uns 35.000 habitants a prop de la ciutat de Kharkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna i una de les més atacades, es troba a l’est, a tocar de la frontera Russa.

Olena és psicòloga infantil i fins al moment en què la guerra va ser una realitat a Ucraïna, aquesta va ser la seva feina en una escola a Chuguev i la seva vida transcorria en família i amb normalitat. El dia 24 de febrer les bombes van començar a caure i casualment aquell dia, Olena es trobava sola amb els seus dos nens perquè el seu marit era a Kharkiv per un assumpte mèdic. Van canviar casa seva amb jardí per un fosc soterrani.

Sentir-se segurs al soterrani

Els primers dies van transcórrer amb certa normalitat, malgrat el que estava succeint. Durant el dia podien fer vida a casa, anar a comprar, parlar amb els veïns... i a la nit baixaven al soterrani, ja que allà se sentien més segurs perquè a les hores fosques s’intensificaven els bombardejos. El seu marit seguia fora, encara no havia pogut tornar.

A mesura que els dies avançaven, la situació va anar empitjorant, els bombardejos i els combats eren cada vegada més durs i el soterrani es va convertir en el refugi permanent, dia i nit. Només sortien en comptades ocasions i per extrema necessitat, i quan ho feien, el que trobaven a l’exterior era desolador, cases en flames, edificis destruïts, enderrocs... Així, , tancats a aquell soterrani, van passar una setmana sencera. Durant aquell període, algunes famílies van decidir que intentarien fugir.

Olena i el seu marit, amb qui estava en contacte constantment, van decidir que el més convenient per a ella i els nens seria quedar-se al refugi, ja que no s’aconsellava que fos un bon moment per fugir. Les famílies que ho feien eren atacades per les tropes russes, recorda amb expressió de tristesa i ulls plorosos.

Després de diversos dies i gràcies a l’ajuda humanitària, van aconseguir un cotxe per poder fugir de la ciutat. Es van dirigir a Poltava, viatjant amb armilles antibales, i un trajecte que s’acostuma a fer en 40 minuts, el van realitzar en dues hores intentant amagar-se per camins i carreteres secundàries. Des d’aquell punt van agafar un tren fins a l’estació de Oleksandriya, on finalment es van trobar amb el seu marit, que tenia l’obligació de quedar-se al país. Malgrat que ell no ha de combatre per una malaltia ocular i per no tenir experiència militar, si que es veu obligat a estar lluny de la seva dona i fills mentre la guerra continuï.

Fora de perill

Van passar 11 dies junts fins que van decidir que Olena i els nens i nenes havien de sortir del país. Des d’Oleksandriya van agafar un tren, que després de 20 hores de viatge els va deixar a Liev, a prop de la frontera amb Polònia. En aquella ciutat es van trobar amb un voluntari que amb el seu cotxe ajudava la gent a travessar la frontera polonesa. Ells i una altra família van passar set hores més de viatge per recórrer els 85 quilòmetres que els permetria quedar fora de perill.

No sé què va ser de les famílies que van intentar fugir. I no sé quan tornaré a veure el meu marit, espero que quan tot això acabi Olena

Olena i els fills van viatjar per carretera fins a Girona, on en tenen uns coneguts que els van allotjar fins que van poder entrar al programa de refugiats de la Creu Roja i van ser allotjats a l’Hotel Flamingo juntament amb altres famílies ucraïneses, majoritàriament dones i nens.

Es mostra agraïda per l’ajuda rebuda i per donar-los l’oportunitat d’explicar les seves vivències. Ens detalla els dubtes sobre el programa de refugiats i de l’escolarització dels nens, ja que aquesta es va demorar un temps des que es van instal·lar.

Un cop per setmana, Olena i els nens van a Girona per practicar la fe. És important per a ells, els ajuda a mantenir la calma i l’esperança que tot acabarà de la millor manera possible encara que la situació sigui tan complicada.