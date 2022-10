Als despatxos, els retorns dels palamosins, Albert Déu (director esportiu) i Josep Rochés (vicepresident esportiu) s’afegeixen al nou projecte liderat per Heras. I pel que fa a la plantilla, la rentada de cara és important amb ni més ni menys que 18 cares noves. De fet, només 4 futbolistes continuen de la temporada passada: David Cano, Sergio Garcia, Gerard Mercader i Marc Lloret.

D’altra banda, un dels aspectes a solucionar que hi havia damunt la taula de la nova directiva era la formació/consolidació d’un futbol base. Finalment, el passat mes de maig i després de moltes negociacions, l’Ajuntament de Palamós va ser l’escenari de la signatura de l’acord de filiació entre el Palamós CF i el Global Palamós perquè aquests últims gestionin el futbol formatiu del Degà per a les tres pròximes temporades.

Primera Catalana 22-23

Aquest cap de setmana i amb moltes categories ja en marxa, li arriba el torn a la Primera Catalana, enguany amb una bona colla de clubs gironins en acció que competiran al grup 1: Palamós CF, UE Figueres, CF Lloret, CE Banyoles, UE Can Gibert, CD Bescanó, EF Bosc de Tosca i FC L’Escala. Els palamosins arriben a l’enfrontament de demà davant el Granollers carregats de moral després de protagonitzar una pretemporada d’allò més il·lusionant amb un balanç de 7 victòries, 1 empat i tan sols 1 derrota.

Després de quatre cursos seguits a la Primera Catalana, tot soci i aficionat del Degà desitjaria l’ascens a la Tercera RFEF, una cirereta ideal per posar al pastís del 125è aniversari, malgrat això, si la primera plaça s’escapés, l’objectiu immediat dels baix-empordanesos seria classificar-se del segon al cinquè lloc, que significaria participar en la Superlliga, una categoria que es trobarà entre la Tercera RFEF i la Primera Catalana i que es posarà en funcionament la temporada 2023-2024.

President i tècnic de la mà opten per la prudència a l’hora de parlar de grans fites. El tècnic del Palamós, Joan Bayona, en actiu fins a la temporada passada a les files del C.F. Sant Feliu de Guíxols, enceta amb 43 anys un nou repte a la seva dilatada trajectòria. L’estrena com a tècnic serà a Palamós, un club que coneix a la perfecció, que porta al cor i on hi ha representat gairebé tots els papers de l’auca.

El nou tècnic del Degà, que formarà tàndem amb Marçal Juanola, en la mateixa línia que el nou president, Toni Heras, pren la bandera de la modèstia a l’hora de parlar d’ascensos i és que com assegura Heras, «el Palamós té una gran història, però, ara mateix som un club petit».

Satisfacció per a l’entrenador

I què representa per a Joan Bayona entrenar al Palamós?, doncs, per a l’exporter i capità «entrenar al Palamós significa una il·lusió molt gran, un orgull i alhora un repte per allò que representa aquest club per a mi. He jugat al futbol base del club, vaig pujar al primer equip, n’he sigut capità i ara ser-ne l’entrenador és una satisfacció molt gran». Segons Bayona, les sensacions pocs dies abans de començar la Lliga són molt positives, però, poc amant de fer volar coloms, prefereix usar el tòpic del Cholo Simeone i no anar més enllà del partit a partit.

Bayona té clar que seria bonic fer realitat el somni de l’ascens coincidint amb el 125è aniversari del club, però, «l’objectiu ens el marcarà la mateixa competició perquè en aquests moments som un club molt gran, molt històric, així i tot, humil, així que primer cal assolir la permanència, després consolidar-nos i si ens trobem a dalt, doncs, aleshores somiar és gratis. Tanmateix, el més important és tocar de peus a terra, anar a poc a poc i no pecar d’optimistes».

Un dels trets característics buscats per la direcció esportiva del renovat Palamós és la joventut i la gironització dels seus integrants, dos aspectes que Bayona i Juanola volen potenciar amanit d’unes ganes, ambició i actitud de superació com han mostrat en aquesta pretemporada.

De Piterman al centenari

En efemèrides rellevants el FC Barcelona sempre s’ha apropat fins a la Costa Brava. Quan es va inaugurar l’estadi l’any 1989 amb Emili Caballero a la presidència, el Barça hi va jugar el partit inaugural i aquell dia, el Degà es va imposar al Barça per 2 a 1 amb gols de ‘Coquito’ Rodríguez i Esteve Corominas, tot plegat, sota l’atenta mirada de l’aleshores expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que va descobrir una placa existent a l’entrada de la Tribuna. Dos noms propis. Emili Caballero a la presidència i Waldo Ramos a la banqueta, van ser els artífexs d’un Super Palamós invencible que van fer petit el Vell camp del Carrer Cervantes, una autèntica «Bombonera».

Aquell Súper Palamós gestat en un camp de terra, va viure els anys gloriosos amb el debut a la Segona Divisió A la temporada 1989-1990. Els baix-empordanesos van ser capaços de romandre a l’elit durant sis temporades (de la 1989-90 a la 1994-95) i fins i tot en l’any de l’estrena van estar a punt de fer-la més grossa amb un ascens a Primera Divisió que finalment no va poder ser.

Dos empordanesos històrics

Curiosament, enguany es retrobaran dos clubs empordanesos que feien xalar de valent a les seves aficions en la dècada dels 90. Cal recordar que la UE Figueres va jugar contra el Cadis una eliminatòria per pujar a Primera Divisió l’any 1992, mentre que els veïns del Baix Empordà, van lluitar fins a l’últim moment per disputar la promoció l’any 1990.

Pel Centenari del Palamós, l’any 1998, el FC Barcelona de Louis Van Gaal també es va apropar fins a l’estadi baix-empordanés, el triomf aquell dia va ser pels culers (0-2), el dia del debut de Kluivert amb els barcelonins i en un estadi ple de gom a gom. Protagonista en el Centenari i protagonista un quart de segle després. Curiosament, en aquell amistós, l’actual tècnic del Palamós, Joan Bayona, amb només 18 anys també va participar-hi substituint a Àngel Campos.

L’any 2000 i celebrada la festa del Centenari, l’empresari Kelo Martí va deixar la presidència i la preocupació era evident per saber qui agafaria el seu relleu. La incògnita davant un buit de poder finalment es va resoldre amb l’aterratge del controvertit Dimitri Piterman, un ucraïnès nacionalitzat nord-americà provinent del Tossa i que es va fer amb les regnes del club. Amb Piterman les polèmiques estaven a l’ordre del dia fent i desfent a les seves conveniències, però, esportivament va crear uns bons equips amb els Jito, Agné, Condom, Edu Aguilar, Xavi Molas, Carmelo, Sergio García... Bona prova d’això, va ser l’ascens a Segona B l’any 2002 al camp de l’Águilas.

La temporada següent i a mitges dites, els aires de grandesa de Piterman van poder més i va emprendre rumb cap al Racing de Santander acompanyat d’un gruix important de jugadors i deixant el Palamós en mans de l’exjugador i tècnic, Robi.

La següent temporada també a la Segona B va arribar l’empresari de la construcció Pere Luque i el tècnic era Domènec Torrent. Va ser un curs per oblidar, amb problemes econòmics, denúncies dels jugadors a l’AFE per impagaments i una crisi institucional enorme. Esportivament, l’equip va quedar últim a 24 punts de la permanència. A partir d’aquí, la història del Degà ha caminat entre la Tercera Divisió i la Primera Catalana, majoritàriament a Tercera tot i aquesta actual travessa de quatre temporades seguides a Primera Catalana.

Presidents de la població com David Ferragut, Juli Torrent, novament Emili Caballero, Miquel Aguilar, Joan Barba, Joan Pau Pérez, Patxi Otamendi o l’actual Toni Heras han fet mans i mànigues per elaborar pressupostos competitius i tornar a engrescar a la gent del poble.

Dos ascensos en 25 anys

Amb enyorança i àvids de celebrar un nou ascens, en aquests darrers 25 anys, les alegries en forma d’ascensos han sigut escasses i només en dues ocasions els palamosins han gaudit del fet de pujar de categoria, en la temporada 2001-2002 es va ascendir a Segona B amb Piterman d’home orquestra i ja més recentment, en el curs 2011-2012, amb Miquel Aguilar a la presidència i Eduardo Vílchez de tècnic, el Degà va recuperar la Tercera Divisió gràcies a la compra d’una plaça a Segona B per part de l’Espanyol B i al fet que el Palamós finalitzés la Lliga com el millor tercer dels dos grups de Primera Catalana.