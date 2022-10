La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per presumptament agredir sexualment una menor de 13 anys a Tamariu el 2018. L'acusat, juntament amb la seva parella, eren amics "íntims" de la família, i de fet, tant ell com la víctima han remarcat durant el judici que els unia una molt bona relació de confiança. Ell, fins i tot, ha explicat que la menor es referia a ell com el seu pare.

Segons les acusacions, una nit de finals d'abril de 2018, la víctima es va quedar a dormir a casa del processat, com havia fet "tantes altres vegades". Havien anat a sopar tots dos matrimonis i la víctima, i després ella havia sigut qui havia proposat quedar-se a dormir. El matrimoni va anar a dormir a la seva habitació i ella va dormir en una altra cambra. Al cap d'uns minuts de ser al llit, va sentir que la porta s'obria, i el processat va entrar "amb els pantalons abaixats". Va anar cap al llit i va començar a fer-li tocaments, i també va agafar la mà de la víctima per obligar-la a tocar-lo. La situació d'agressió va perllongar-se durant uns minuts, els quals la noia no va poder-se deslliurar de l'acusat, perquè exercia molta força. Llavors va parar, li va dir que no ho digués als seus pares, i se'n va anar. La víctima, espantada, va buscar al telèfon els símptomes d'una apendicitis per trobar una excusa per marxar, va anar a l'habitació del matrimoni i va explicar-li a la dona que tenia molt mal de panxa i que volia anar a casa.

La víctima no va explicar els fets fins més d'un any més tard, i ho va dir primer a una amiga seva, i després va dir-li al seu tutor de l'institut. L'endemà va anar a denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.

L'acusat ha confirmat que tenia molt bona relació amb la víctima, però ha negat rotundament els fets i ha assegurat que "no entenc com algú a qui he estimat com una filla es pot inventar uns fets tan durs". Tampoc ha referit que hagués tingut cap discussió o problema amb la família de la víctima o amb ella mateixa.

Per aquets fets, s'enfronta a 9 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb agreujant d'abús de confiança. La seva defensa en demana l'absolució en entendre que no s'han acreditat els fets.