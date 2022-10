Els agricultors de Verges han protestat aquest dilluns al matí en contra de les obres que la Generalitat està fent al pont sobre el riu Ter a Verges. Es queixen que amb la reforma s'ha reduït la zona asfaltada i ara no poden creuar-lo amb els tractors perquè ocupen part del carril contrari. Les obres, que van començar a la primavera, incorporen un vial per a bicis i vianants en un costat de la infraestructura i un ampit per reforçar la seguretat als extrems dels carrils. Els agricultors asseguren que han perdut "gairebé un metre i mig" i per això no poden circular-hi. Des de Territori asseguren que ja han impulsat un estudi per veure si es pot ampliar el taulell del pont i tenir més metres en cada carril.

Aquesta Setmana Santa el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori començava les obres del pont sobre el riu Ter al municipi de Verges. Es tracta d'una reforma reivindicada fa molts anys pel municipi i promesa el 2016 per l'aleshores conseller de Territori, Josep Rull. Fins després del Gloria, però, aquest projecte no s'havia desencallat i seguia en un calaix.

Arran del temporal que va tenir lloc a principis del 2020, el Govern va accelerar la reforma millorant l'estructura del pont i incorporant-hi un carril bici al costat. Es tracta d'una de les peticions que havia fet l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, qui afirma que ells sempre han apostat per "construir un pont nou". Des de Territori, però, mai han vist amb bons ulls aquesta proposta i finalment s'ha optat per millorar la infraestructura actual.

Ara, el projecte ja està en la fase final de les obres i des de fa unes setmanes els pagesos han observat una important deficiència: que no poden passar-hi. Un dels agricultors de la zona, Quim Paretes, detalla que només que hi passi un sol tractor i es trobi amb un cotxe que ve de cara, tenen problemes per passar tots dos.

"Gairebé un metre i mig" menys d'asfalt

El problema més gran, però, és quan porten maquinària pesada. Quan això passa, el pagès assegura que han de "tallar la circulació" del pont ells mateixos, amb els riscos que comporta. El principal motiu és que amb les obres, s'ha fet una barana nova al pont que ocupa més espai que l'anterior. Paretes assegura que han perdut "gairebé un metre i mig" d'espai, ja que els elements de seguretat que han posat ocupen uns 60 cm per cada costat.

Els agricultors afirmen que abans de les obres podien passar "justos, però sense problemes". Ara, és impensable creuar el riu sense tallar la circulació ja que els vehicles han de trepitjar el carril contrari perquè no hi ha prou espai.

Aquest dilluns al matí diversos agricultors de Verges i Ultramort han protestat sobre del pont per demostrar que no hi ha prou espai per passar-hi. La mobilització ha consistit en tallar el trànsit i han fet passar dos tractors (un per cada sentit de la marxa) pel pont. Al mig, com que no podien passar, han quedat parats uns minuts per demostrar que els falta espai. Els pagesos insisteixen que cada dia hi passen entre cinc i sis tractors o maquinària pesada per aquest pont, que ara es converteix en tota una gimcana per aconseguir creuar-lo sense cap accident.

Territori impulsa un estudi

Des del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori han recordat que l'amplada dels carrils ha estat sempre de 3,25 metres per cada sentit i que amb la reforma no s'ha modificat. Ara bé, el que sí que s'ha fet és aprofitar les voreres de 75 cm per cada costat per instal·lar-hi un ampit amb un sistema de contenció per millorar la seguretat dels vehicles. Aquesta era precisament la distància de marge que els pagesos aprofitaven per ocupar si es trobaven un vehicle de cara.

Fonts del Departament han avançat que ja han impulsat un estudi per saber si es pot ampliar el taulell del pont i, d'aquesta manera, tenir més amplada en cada carril i garantir el trànsit de vehicles més voluminosos.

Reunió amb l'Ajuntament

Territori exposarà aquesta solució a l'Ajuntament de Verges en una reunió que es farà aquest dijous. A més, parlaran de com gestionar la mobilitat mentre no es resol aquest problema. L'alcalde, per la seva banda, ha anunciat que els traslladarà les opinions que li han fet arribar els agricultors.

Ignasi Sabater, ha lamentat les deficiències del projecte de reforma del pont. Assegura que se senten "menystinguts" pel Govern perquè fan projectes "a mitges" i sense tenir en compte les necessitats reals del territori. De fet, l'alcalde ha insistit que l'aposta del govern municipal sempre ha estat construir un pont nou, perquè d'aquesta manera es resoldrien totes les mancances que hi ha.

La reforma del pont de la C-252 a Verges és un projecte que compta amb un pressupost de 3,2 milions d'euros i implica la creació d'un vial voladís per a vianants i bici i una rehabilitació de l'estructura que es va construir als anys 40.