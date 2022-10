El grup municipal de Junts a Sant Feliu de Guíxols va emetre ahir un comunicat on carregava contra el govern municipal per la gestió de recursos humans. La formació va acusar de mala praxi en l’àmbit de riscos laborals.

Des de Junts demanen la compareixença del regidor encarregat de l’àrea per tal de conèixer en detall el procés obert per part d’inspecció de treball després de rebre la denúncia del sindicat CSIF en el marc d’un presumpte incompliment de la normativa sobre aquesta matèria.

Per tot plegat, el grup va reclamar a l’Ajuntament que «informi de les accions que està duent a terme el govern per tal de resoldre la situació i garantir que els treballadors públics comptin amb els recursos per desenvolupar la seva feina en un entorn segur». Tot i que no ha transcendit quins són els arguments que han dut al CSIF a denunciar els fets.