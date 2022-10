El Consell Comarcal del Baix Empordà vol potenciar la presència femenina en empreses agroalimentàries. L'objectiu és empoderar les dones que ja treballen en el sector, preparar les dones que busquen feina perquè s'incloguin en aquest àmbit i facilitar l'emprenedoria femenina. Per fer-ho, el consell comarcal ha organitzat set sessions de 'coaching' entre el setembre i l'octubre on hi participen una quinzena de dones. Es fan trobades en grup, tutories individuals i mentories entre elles per tal d'ajudar a les dones a desenvolupar els objectius laborals i personals. Aquesta iniciativa està impulsada per la Xarxa Agroalimentària del Baix Empordà i forma part dels Projectes Singulars de desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona.

Aquest dimarts al matí s'ha fet la quarta sessió de 'coaching' del projecte 'Baix Empordà, Dona i Terra'. Es tracta d'una iniciativa que busca reforçar la presència de dones en el sector agroalimentari. El projecte va adreçat a dones que ja treballen en aquest àmbit, emprenedores i empresàries i també dones que estan a l'atur. A través d'aquest projecte s'intercanvien experiències i anècdotes per tal d'aconseguir els seus objectius laborals. Ho fan a partir de sessions grupals on les dones expliquen algunes vivències i també hi ha sessions de tutoria individuals i mentories entre elles. Actualment hi ha una quinzena de persones que participen en aquests tallers. L'objectiu del projecte és reduir les grans desigualtats de gènere que històricament hi ha hagut en l'àmbit agroalimentari. A més, a dia d'avui es troba en recessió pel que fa als llocs de feina que ofereix, tot i la forta vinculació amb el principal motor turístic a la comarca (el turisme). Per això, des de la Xarxa Agroalimentària del Baix Empordà s'ha apostat per aquestes sessions que ajudin a les dones a reforçar la seva presència i mantenir els projectes empresarials que ja tenen en actiu i també facilitar que d'altres dones comencin projectes emprenedors. A més, també es treballa com millorar les opcions d'aconseguir una feina en el sector per a les dones que estan a l'atur.