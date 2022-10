L’Ajuntament de Begur ha iniciat una consulta pública per tal de conèixer el parer de la ciutadania i les entitats sobre la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El passat 27 de setembre el ple va aprovar el Pla de treball per a la redacció de l’Avanç del nou POUM de Begur per tal d’adaptar-lo al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDRSNLG).

El pla de treball defineix l’abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per a dur a terme la redacció d’aquest avanç de revisió del POUM. Així, es preveuen un total de tres fases; sent la primera d’elles la d’anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic, i participació ciutadana. En aquest sentit, l’Ajuntament apunta que té la voluntat de redactar i tramitar l’avanç de revisió del POUM «amb la màxima transparència i participació ciutadana», amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats (entre ells, els veïns i veïnes del municipi, el teixit associatiu local i el teixit empresarial de la vila), per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista. Per això, l’Ajuntament ha obert fins el pròxim 28 d’octubre una consulta pública per a recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els antecedents, problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació.