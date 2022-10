L’Espai del Peix de Palamós va acollir ahir la Jornada del Projecte «De l’escola a casa» que té per objectiu divulgar i sensibilitzar sobre el consum del peix a les famílies del Baix Empordà. En la jornada es van donar a conèixer les actuacions i resultats del projecte que és la continuïtat d’una iniciativa prèvia anomenada «El peix a l’escola». L’objectiu és donar resposta a un dèficit detectat en el coneixement del peix fresc i dels beneficis del seu consum entre les famílies de la comarca.

Enguany el projecte té per objectiu fer un pas més enllà, desenvolupant una campanya de promoció del consum de peix de proximitat orientada als infants i treballant també en l’àmbit familiar. Per tal de seguir presents a l’escola, s’aporten materials didàctics per als equips docents i també jocs i activitats pel temps de migdia, en el marc del projecte Temps de Migdia Educatiu al Baix Empordà, impulsat per l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal.

El projecte presenta diferents línies de treball: el joc de memòria Memopeix i la unitat didàctica: «El peix i la sostenibilitat». A banda també es proposen xerrades de nutrició i classes de cuina. També s’ha treballat en l’elaboració d’un joc de memòria, el Memopeix. Ha estat fet a mida pel projecte i amb il·lustracions de les diferents espècies de peixos que el componen, realitzades especialment, per tal d’afavorir l’aprenentatge entre els nens i nenes. Tracta sobre el peix i la sostenibilitat i s’hi inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i algunes curiositats.