L’empresa de supermercats Bonpreu va iniciar fa mesos els tràmits per obrir una nova benzinera a Platja d’Aro. Un projecte que no agrada als veïns i veïnes de la zona, que s’estan mobilitzant per intentar aturar- lo. És una gasolinera que s’instal·laria en una parcel·la de 560 metres quadrats. Els veïns es queixen que la ubicació no és adequada, tot i estar permesa pels plans urbanístics municipals. Denuncien la seva gran proximitat amb les cases i que pels terrenys passa una riera soterrada que va a abocar al parc dels Estanys.

Recollida de signatures Per protestar, els veïns han recollit 1.540 signatures en contra de la benzinera, i les han entrat en el registre de l’Ajuntament. També han presentat al·legacions a la concessió de la llicència mediambiental per part del Consell Comarcal i han penjat pancartes reivindicatives. En algunes, es pot llegir «Protegim els estanys» o «Gasolineres al costat de casa NO». De fet, alguns veïns i veïnes ja van exposar la seva preocupació pel projecte en un ple de l’Ajuntament. Va ser en el ple del mes de juliol. Alguns dels veïns, destacaven la proximitat «de només 10 metres», entre la gasolinera i algunes de les cases. L’administració ha estudiat la documentació i ha donat el vistiplau per tirar endavant.