Jaume Quintana és tinent d'alcaldia de Santa Cristina d'Aro (on des del 2019 ERC governa amb JxCat). Porta les àrees d'Hisenda, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Obra Pública i Urbanitzacions. Vinculat a l'atletisme i al món associatiu, Quintana va ser fundador del Club Atlètic del municipi. Té 43 anys i en fa 21 que és funcionari de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, també a la comarca del Baix Empordà. Ara, però, el consistori on treballa l'ha suspès durant quatre mesos de sou i feina. El motiu: haver descobert que després de fitxar s'absentava de la feina i no feia la seva jornada laboral. Segons expliquen fonts de l'Ajuntament de Calonge, el consistori li va obrir un expedient aquest estiu, ara fa entre tres i quatre mesos. Tot i que no s'ha pogut comprovar si havia portat a terme aquesta pràctica de manera recurrent, sí que s'ha confirmat que Jaume Quintana marxava del lloc de treball sense motiu. Per això, després d'estudiar el cas, l'Ajuntament de Calonge ha decidit imposar-li la sanció, i suspendre'l tant de sou com de lloc de feina durant quatre mesos. L'ACN s'ha intentat posar en contacte amb Jaume Quintana, però de moment no ha estat possible. L'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, la republicana Lourdes Fuentes, ha declinat valorar l'afer perquè ho emmarca en un tema personal del seu soci de govern. Precisament, però, JxCat fa pocs mesos que ha confirmat Quintana com a alcaldable al municipi per a les municipals del 2023. El va nomenar aquest juny passat. Fonts de la vegueria de JxCat a Girona indiquen que no tenien coneixement dels suposats fets, i que obren una investigació per aclarir-los. "Cal confirmar-ne la veracitat i, si es confirmen, prendre les mesures oportunes", expliquen des de Junts.