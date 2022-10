Mor Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit

El veí de la Bisbal Albert Solà, que durant tota la vida va clamar ser un fill no reconegut de Joan Carles I, va morir dissabte a causa d’un infart. Segons ha pogut saber Diari de Girona, Solà es trobava amb uns amics al voltant de les deu del vespre al bar Pa i Trago de la capital baixempordanesa quan, després de demanar a la barra, va caure a terra de forma fulminant. Solà solia anar al local habitualment després de treballar en un restaurant de Serra de Daró. Aquell dia, com de costum, va arribar al bar bisbalenc acompanyat d’un amic.

En declaracions a l’agència de notícies ACN, una treballadora de l’establiment relatava que, abans de patir l’infart, «va entrar alegre com sempre, va demanar una copa de vi a la barra i ja no va arribar a asseure’s a la taula». De seguida, els amics i cambrers van trucar al telèfon d’emergències i, tot i que asseguren que «l’ambulància va arribar molt de pressa», no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Solà sempre havia defensat que el seu pare biològic és Joan Carles I. Segons explicava, quan va decidir investigar sobre els seus orígens (va ser adoptat per la família Solà Jiménez de la Bisbal quan tenia 9 anys), va detectar una sèrie «d’irregularitats». Més tard, va contractar uns detectius que van determinar als anys 90 que la seva mare era «d’una important família de la burgesia catalana», un fet que garantia, per a Solà, la possibilitat que la mare biològica «es trobés amb el Rei». A la partida de naixement apareix una referència: «chupete verde». Alguns historiadors consultats per Solà expliquen que es tracta d’una menció que «només consta a les partides dels que són fills de la reialesa». Tot i això, el nom explícit del rei Joan Carles no apareix en cap dels documents del naixement de Solà.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, Solà tenia previst participar en el programa Quién es mi padre? de Telecinco la setmana vinent, on els protagonistes són fills no reconeguts de personatges famosos.

Solà tenia actualment 66 anys, però des de fa dècades defensava la seva història, que era molt coneguda a la Bisbal i arreu de les comarques gironines. El 2012 es van veure per primera vegada amb la belga Ingrid Sartiau, que també deia ser filla de l’emèrit.

Solà explicava que va néixer l’any 1956 a la Maternitat de Barcelona i va ser traslladat a Eivissa, on va estar acollit per una família fins als cinc anys. El 1961 va tornar a Barcelona i el 1964 va ser adoptat per uns veïns, els Solà Jiménez, de Sant Climent de Peralta (Baix Empordà).

Solà afirmava que, després de presentar una demanda per poder aconseguir la seva documentació de naixement, l’any 2001 un jutge dels tribunals de Barcelona li va oferir prop d’un centenar de pàgines en què s’especificava que, quan va néixer, constava com a Albert Bach Ramon. Però al ser acollit per la família, els seus cognoms van canviar per Solà Jiménez.

Durant la dècada dels vuitanta va començar a investigar sobre els seus orígens. La seva història i biografia la va relatar ell mateix el 2019 al llibre El monarca d e la Bisbal, i se n’han fet ressò fins i tot mitjans com el New York Times. Explicava que sempre va tenir la sensació de ser observat i de rebre un tracte especial. En una entrevista a Diari de Girona, assegurava que «el rei Joan Carles sempre m’ha protegit des de l’ombra».

Batalla judicial

Va iniciar una llarga batalla judicial per demostrar que el Joan Carles era el seu pare, però el 2015 el Tribunal Suprem no la va acceptar a tràmit perquè considerva que «ocultava dades voluntàriament», era inconsistent i no presentava una prova d’ADN. Sostenia que no hi havia «un relat de fets mínimament coherent i raonablement versemblant».