La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment la filla de 13 anys d'uns amics a Palafrugell. La sentència conclou que el processat va atacar la víctima una nit de l'abril del 2018 aprofitant que, com en altres ocasions, la menor s'havia quedat a dormir a casa seva. Mentre la nena era a una habitació, l'acusat va entrar i va obligar la menor a tocar-li el penis i ell li va fer tocaments per dins del pijama. El tribunal exposa que l'adolescent va intentar retirar la mà de l'acusat però no va poder "perquè era més fort que ella". L'Audiència també remarca que, arran dels fets, la menor ha pateix estrès posttraumàtic.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull que una nit d'abril del 2018, la menor es va quedar a dormir a casa de l'acusat i de la seva parella a Palafrugell, "cosa que era freqüent per l'alt grau d'amistat amb els pares de la víctima".

Cap a les dues de la matinada, i quan la menor estava a una habitació dormint, l'acusat va entrar: "Es va situar al costat del llit amb els pantalons abaixats". L'Audiència conclou que el processat va obligar la menor a tocar-li el penis, tot i que la víctima intentava retirar la mà. A més, també va ficar la mà per dins el pijama de la nena i li va fer tocaments.

Al judici, l'acusat va negar els fets i va assegurar que la menor s'ho havia inventat. L'Audiència no s'ha cregut la versió exculpatòria. A l'hora de condemnar-lo, l'Audiència remarca que la víctima pateix un síndrome d'estrès prosttraumàtic arran de l'atac i apunta que aquest patiment psicològic corrobora l'agressió sexual.

A més, el tribunal apunta que aquella matinada la menor va intentar fugir de la casa com va poder dient a la parella de l'acusat que tenia mal de panxa per aconseguir que la portessin al seu domicili: "Creiem que aquest trasllat, anormal tant per l'hora. com per la distància a recórrer, com per la raó que el motiva, certifica, com a element objectiu, que la menor va intentar sortir del lloc de la manera que va creure convenient, improvisada i ràpida".

L'Audiència el condemna com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i li imposa 5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada. No es podrà apropar a menys de 50 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 8 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 10.000 euros pel dany moral.

La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.