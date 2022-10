El mitjà 'Viajar', de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha elaborat una llista de les 15 places més boniques de l'estat. Entre elles s'hi troba la Plaça Jaume I de Monells, que descriuen de la següent manera: «Ha estat el lloc de rodatge de llargmetratges com Ocho Apellidos Catalanes i es caracteritza pel seu encant i la bona restauració. Històricament, va ser un dels llocs on se celebrava el mercat més important de l'època medieval. És per als vianants i espaiós i un dels espais més visitats per turistes i curiosos».