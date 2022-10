Les pluges que van caure la nit de divendres van ser especialment fortes al Gironès i al Baix Empordà, fet que va provocar alguns incidents de poca gravetat. El més rellevant va produir-se a Cruïlles, quan l’aigua del riu Rissec va arrossegar dos vehicles fins a Corçà, a uns dos quilòmetres de distància. Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets per revisar els cotxes, i van comprovar que no hi havia ningú al seu interior.

Posteriorment, es va procedir a la retirada dels vehicles amb una vistosa posada en escena, ja que una grua de grans dimensions va extreure els cotxes del bell mig del Rissec enlairant-los a gran altura.