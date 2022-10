L’edifici dels «sementals», ubicat a la zona nord de Torroella de Montgrí i coneguda per ubicar antigament el parc de bombers del municipi, va ser enderrocat ahir. L’Ajuntament va aprovar el seu enderroc per les condicions del bloc, que segons apunten, estaven «molt degradades». L’edifici estava ocupat per una persona sense recursos habitacionals a qui l’àrea de serveis socials ha reallotjat i des d’on se li farà un seguiment, va precisar Oliver.

El regidor d’Urbanisme de la localitat, Jordi Oliver, va explicar que la coordinació de l’enderroc la va realitzar la brigada municipal i va tenir un cost de 14.641 euros: «Hem contractat una empresa es coordina amb la brigada. Aquest equipament antigament havia sigut la seu dels bombers i també l’havia ocupat una entitat del poble. Pel seu mal estat es va decidir alliberar i enderrocar-lo perquè està molt mal conservat i perquè ningú si faci mal». D’altra banda, l’Ajuntament va confirmar que per ara no té previst desenvolupar cap equipament municipal en aquell espai. El solar quedarà buit i mantindrà la qualificació d’equipament. D’altra banda, l’any 2010 l’Ajuntament va reubicar 1.800 metres de zona verda a la zona nord davant, en aquest mateix carrer.