Una baralla a Palamós acaba amb un ferit molt crític a l'UCI

Una baralla entre dos homes a Palamós la matinada de dimecres va acabar amb un d'ells ferit molt greu. Aquest dijous, estava ingressat a l'UCI (Unitat de Cures Intensives) de l'hospital Trueta de Girona, en estat molt crític amb pronòstic reservat.

Ambdós individus, coneguts per la policia, van protagonitzar l'enfrontament cap a les tres de la matinada a la zona d'oci nocturn, a la Planassa.

El presumpte agressor va clavar dos cops de puny a l'altre home i aquest va caure a terra. Va precipitar-se de tal manera que va patir un fort cop al cap, que el va deixar inconscient. Posteriorment, un altre home va colpejar-lo també amb un cop de peu.

Arran dels fets es van activar els Mossos d'Esquadra i el SEM. Els sanitaris van evacuar el ferit inicialment a l'hospital comarcal de Palamós amb l'ambulància però el seu estat va empitjorar. Des del centre sanitari del Baix Empordà, el van traslladar a l'hospital Josep Trueta on va ser intervingut quirúrgicament pel fort traumatisme al cap i les complicacions que n'han derivat.

Aldarulls i cops d'ampolla

El presumpte agressor va ser detingut cap a les cinc de la matinada, quan va tornar a protagonitzar nous aldarulls en aquesta àrea de Palamós. Va llançar algunes ampolles de vidre contra gent que estava per la zona i fins i tot, va ferir una persona al turmell que també va acabar essent atesa pel SEM.

En aquell moment, testimonis dels fets van alertar de nou els Mossos d'Esquadra i també s'hi va desplaçar la Policia Local de Palamós.

Els agents van detenir al presumpte agressor, un home d'uns 35 anys i veí de Palafrugell. Aquest d'entrada no es va resistir a la detenció però a posteriori, quan ja era dins del cotxe patrulla dels Mossos, es va mostrar agressiu i va provocar alguns danys al vehicle policial.

Els Mossos han obert diligències pels fets i els investigadors acusen l'agressor -de moment i si no hi ha canvis en l'estat de la víctima- com a presumpte autor d'un delicte de lesions. La investigació es manté oberta.

Pel que fa al ferit, l'home encara està ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona i es troba molt crític a l'UCI, segons han confirmat des del centre hospitalari.

Tant la víctima com l'agressor són delinqüents habituals de la zona. L'agressor és un multireincident conegut, sobretot, per robatoris.