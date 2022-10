Cinc detinguts i 46 denúncies per tinença o consum de drogues, aquest és el balanç del primer dispositiu conjunt d'estiu de Mossos, Policia Nacional i policies locals.

S'ha realitzat a Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni i Santa Cristina d’Aro i tenia com a objectiu perseguir multireincidents i prevenir diversos delictes.

Els Mossos d'Esquadra en un comunicat asseguren que s'ha "assolit la finalitat preventiva" d'aquest primer dispositiu d'estiu dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols que s'ha dut a terme juntament amb el Cos Nacional de Policia i policies locals de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni i Santa Cristina d’Aro. El dispositiu, segons asseguren ha suposat una "major coordinació" policial per fer front a les principals problemàtiques de les poblacions de costa durant l’estiu.

Aquests operatius conjunts es van fer durant diversos caps de setmana dels mesos d’agost i setembre amb la finalitat de prevenir els fets delictius que es produeixen durant els mesos d’estiu en aquestes poblacions de costa i garantir la vigilància dels espais públics.

L'objectiu d'aquests era controlar i perseguir els delinqüents multireincidents i prevenir, principalment, els delictes contra el patrimoni, salut pública i estrangeria. També valia garantir el compliment de les ordenances municipals de civisme i la convivència, així com les inspeccions a diferents locals comercials i de restauració. El resultat d'aquesta estratègia és que es van identificar 315 persones i controlar 20 vehicles.

En total, els cossos policials desplegats aquest estiu que formaven part del dispositiu van detenir cinc persones: una per delicte contra el patrimoni, tres per delictes contra la salut pública i una per incompliment de la llei d’estrangeria. A més, van realitzar 46 actes administratives d’acord amb la Llei Orgànica 4/2015 per consum i tinença de substàncies estupefaents.

Aquest pla d'estiu en aquesta àrea de la Costa Brava, segons els Mossos, ha prioritzat una metodologia de treball basada en petits grups operatius, integrats per agents dels diferents cossos policials, que vigilaven les zones de més afluència de visitants.