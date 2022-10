L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va instal·lar llums LED en una cinquantena de passos de vianants del municipi amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat viària. Però, lluny d’assegurar aquest propòsit, alguns veïns del poble usuaris de vehicles de dues rodes han manifestat malestar i preocupació pel seu ús. Argumenten que l’alçada dels leds, de pocs centímetres i enganxats a terra, pot malmetre o provocar desviaments en els vehicles de dues rodes, principalment ciclomotors o bicicletes.

A.F., és un dels veïns del poble que alerta de la seva perillositat: «Per posar-te un exemple: un dia a la nit estava plovent i, entre les llums que fan intermitències i que veus un punt amb 12 puntets fent pampallugues, quan passes amb moto per sobre si t’enganxa pel costat et desvia les rodes i quasi em foto una nata». L’usuari insisteix que també pot esdevenir un element perillós per als ciclistes. «Per fer la carretera de la Ganga molts ciclistes passen per aquí i si un ciclista es menja el bony pot ser un perill. Els llums són molt petits, d’alçada deuen fer tres centímetres i fa xamfrà a les cantonades i penso que perjudiquen més que no pas beneficien».

Llums homologats

Des de l’Ajuntament defensen que els llums són homologats i que no en tenen prevista la seva retirada, tot i que reconeixen que els han arribat dues instàncies demanant-ne la retirada. L’administració va invertir 16.000 euros per a la instal·lació d’aquest sistema lumínic en una cinquantena de passos de vianants amb la finalitat de millorar la senyalització dels mateixos arreu del municipi que, cal recordar, té una geografia extensa, ja que compta amb nombroses urbanitzacions més enllà del nucli històric. D’altra banda, el sistema s’alimenta amb llum solar.

Finalment, des de l’oposició apunten que també els han arribat queixes de veïns, tot i que de moment no s’han agrupat les mateixes i els arriben a títol individual. Les formacions indiquen que han recollit el malestar i estudiaran què fer-hi al respecte.

Els LED estan de moda

La instal·lació d’il·luminació LED als passos de vianants no és una excepcionalitat del municipi baix-empordanès, ciutats com Manresa i Barcelona també compten amb aquest sistema per reduir la sinistralitat. En els casos citats fins, i tot incorporen il·luminació de colors que es coordina amb el canvi de llums dels semàfors per reafirmar que els vianants s’han d’aturar o poden passar i creuar el carrer. Val a dir, que amb tantes llums i tants canvis de colors, com a mínim podem afirmar que la il·luminació LED intel·ligent dels passos de zebra almenys ha esdevingut policromàtica.