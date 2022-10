Santa Cristina d’Aro va ser reconeguda el passat divendres 7 d’octubre, amb tres Flors d’Honor en la gala celebrada pel moviment Viles Florides, que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC). La cita va tenir lloc a l’amfiteatre del Camp de Mart, a Tarragona, on hi van convidar a 155 pobles i ciutats vinculades al moviment. Aquests reconeixements anuals s’entreguen als municipis catalans i comuns andorrans que aposten per la transformació de l’espai públic a partir del verd urbà.

En el cas de Santa Cristina d’Aro, que ha entrat a les Viles Florides enguany, ha obtingut la distinció de tres Flors d’Honor.