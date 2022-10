L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) ha creat un nou reconeixement, Empresa i Dona, dirigit a empreses amb 25 anys o més de trajectòria liderades per dones. Aquest guardó busca fer visibles exemples d’èxit al municipi, per poder oferir referents femenins que inspirin nous projectes; i no deixar perdre aquest talent essencial del nostre país. Poden ser beneficiàries d’aquest reconeixement les empreses amb establiment operatiu a Palafrugell que exerceixin una activitat econòmica vinculada al comerç, serveis i indústria. Les persones interessades poden consultar les bases i presentar la seva sol·licitud al web www.ipep.cat, fins al dimarts 30 d’octubre de 2022. L’acte de lliurament dels reconeixements, que són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica, es farà en acte públic.

Les activitats econòmiques poden estar constituïdes com a persones autònomes, societats de responsabilitat limitada, societats anònimes, societats laborals o societats cooperatives.