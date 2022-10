L’Ajuntament de Torroella de Montgrí municipalitzarà el servei d’abastament d’aigua amb l’objectiu de «millorar-ne la prestació, exercir-ne un millor control econòmic i facilitar l’adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient», així ho va anunciar ahir el consistori en un comunicat. L’inici de la prestació directa del servei es farà efectiu a partir de l’1 de gener de 2023. Aquesta setmana, l’alcalde, Jordi Colomí, ha comunicat la decisió als responsables i treballadors de l’empresa AGBAR, concessionària del servei, i als grups municipals a l’oposició.

El canvi de gestió es va aprovar al juliol en sessió plenària, per majoria absoluta, amb els vot a favor dels grups municipals d’UPM i ERC (equip de govern), JUNTS, CUP, L’EST i Ciutadans, i el vot en contra de Compromís. Si bé en un primer moment aquest canvi no afectava la totalitat del servei, ja que es pensava en la possibilitat de licitar el manteniment de les instal·lacions, finalment, i desprès de diferents reunions amb tècnics, experts externs i ajuntaments que ja el tenen municipalitzat, l’Ajuntament ha apostat per la gestió directa de la totalitat de les tasques vinculades a la prestació del servei.

Des de l’administració local defensen que la gestió directa permetrà una major aproximació a la ciutadania amb atenció personalitzada els cinc dies a la setmana l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC). Això permet atendre una major quantitat de consultes i una aproximació entre el ciutadà que pateix el problema i els Serveis Tècnics amb capacitat per resoldre’ls i, per tant, dona un clar avantatge a la gestió directa envers la indirecta. L’Ajuntament se subrogarà els treballadors adscrits a la concessió, així com totes les instal·lacions i equips.

Resultat d’un estudi tècnic

L’alcalde, Jordi Colomí, argumenta que «la decisió del canvi de model de gestió es va prendre després d’un meditat i exhaustiu procés d’estudi tècnic i polític, que s’ha vehiculat a través d’una comissió, en la qual hi han estat representats tots els grups municipals». Colomí està convençut que «en cap cas es perseguirà un benefici empresarial i que el superàvit que es generi revertirà, sempre, en millores de la infraestructura i del servei». També ha recordat que «les noves inversions en les instal·lacions de l’aigua potable es regiran pel Pla Director de l’Aigua que es va realitzar abans de finalitzar l’actual concessió. Aquest Pla ja contemplava les principals actuacions dels propers anys».

Fins l’1 de juny de 2020, el servei es prestava mitjançant arrendament de serveis —posteriorment passant de forma tàcita a concessió— per acord de ple de data 14 de juliol de 1971 en el que es va adjudicar a l’empresa SAUR, posteriorment reconvertida en SOREA, i recentment en AGBAR.