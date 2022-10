L’Ajuntament de Calonge va iniciar ahir la primera volta de les votacions per triar les propostes finalistes per als Pressupostos Participatius 2023 de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que impulsa la regidoria de Participació Ciutadana. Enguany s’han recollit 154 propostes i això suposa un increment del 33% respecte les 116 propostes que es van recollir durant la passada edició. Aquestes 154 propostes presentades per la ciutadania durant la fase de recollida s’han validat i agrupat, de manera que en la fase actual de votació es poden triar entre 13 propostes, de les quals 3 passaran a la fase final. Els pressupostos participatius destinaran fins a 125.000€ al projecte guanyador.

El període de votació d’aquesta primera s’allargarà fins al dia 31 d’octubre. La ciutadania pot votar fins a 3 propostes de les 13 presentades i validades. D’aquesta primera volta de votació en sortiran 3 projectes finalistes que passaran a la votació final per triar el projecte guanyador.