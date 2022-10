El grup inversor Salomon 1965 ha anunciat l'adquisició de l'històric hotel Llevant de Llafranc, que ha abaixat la persiana aquesta cap de setmana en una festa de comiat després de 85 anys. La firma dedicada a serveis immobiliaris Cushman & Wakefield s'ha encarregat d'assessorar els propietaris per a l'operació de la qual no s'ha concretat l'import. El que sí que ha transcendit és que serà el Grup Isabella's, participada per Salomon 1965, qui gestionarà tant l'hotel com el restaurant. El Llevant és un hotel de 24 habitacions fundat per la família Farrarons i que actualment regentava la tercera i quarta generació.

Comiat a l’hotel Llevant de Llafranc: 87 anys entranyables Abans de l'esclat de la pandèmia, els propietaris de l'establiment van impulsar-hi una profunda renovació arquitectònica dirigida per l'arquitecte Pau Llimona que hi ha atret nous perfils i viatges i ha permès donar-li valor afegit. L'operació que Salomon ha dut a terme amb el Grup Isabella's permetrà continuar desenvolupant el seu model de negoci en el qual qualifiquen d'ubicació "immillorable". Salomon 1965 té presència nacional i internacional en els sectors immobiliaris, financers, de serveis i de capital de risc. El 28% de les inversions que fan es destinen al sector immobiliari, posant el focus en la compra i reposicionament de tot tipus d'actius. Entre altres projectes, ha invertit en el Grup Isabella's, Chic&Basic, Good News, Crep Nova o Globo. La divisió d'Hospitality de Cushman & Wakefield a Espanya, que ha assessorat l'operació, va ser creada l'any 2019 i està liderada pels socis i codirectors de la firma Albert Grau i Bruno Hallé.