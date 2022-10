El tinent d'alcalde de JxCat a Santa Cristina d'Aro suspès de sou i feina per fitxar i no anar a treballar a l'Ajuntament de Calonge ha renunciat a ser el cap de llista del partit a les municipals i ha dimitit de tots els càrrecs. En una carta, Jaume Quintana demana perdó: "Lamento els fets, demano disculpes i n'assumeixo les conseqüències". El polític comunica que renuncia a l'acta de regidor, a les responsabilitats a l'equip de govern i al consell comarcal. Quintana també aprofita per "aclarir els fets" i nega que faltés a la feina de manera reiterada: "Són un total de 16 hores i 57 minuts de falta injustificada repartides en nou dies de feina, un fet puntual circumscrit a un moment concret i complicat de la meva vida personal".

Jaume Quintana ha estat fins ara tinent d'alcaldia de Santa Cristina d'Aro (on des del 2019 ERC governa amb JxCat) i estava al capdavant de les àrees d'Hisenda, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Obra Pública i Urbanitzacions. Vinculat a l'atletisme i al món associatiu, Quintana va ser fundador del Club Atlètic del municipi. Té 43 anys i en fa 21 que és funcionari de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, també a la comarca del Baix Empordà.

El consistori on treballava, però, el va suspendre durant quatre mesos de sou i feina després de descobrir que, després de fitxar, s'havia absentat en més d'una ocasió de la feina. Segons van confirmar fonts de l'Ajuntament de Calonge a l'ACN, el consistori li va obrir un expedient a l'estiu. Després d'estudiar el cas i confirmar les absències laborals, l'ajuntament li va imposar la sanció.

Després de la publicació de la notícia informant sobre la sanció imposada per l'Ajuntament de Calonge, Jaume Quintana ha decidit dimitir de tots els càrrecs i ha renunciat a ser alcaldable per a les eleccions municipals del 2023. Al juny, JxCat l'havia confirmat com a cap de llista.

En una carta, concreta que ha pres la decisió de renunciar a l'acta de regidor a Santa Cristina d'Aro, plegant així també de les responsabilitats dins l'equip de govern i al càrrec al consell comarcal. "També vull anunciar-vos que no seré l'alcaldable de Junts a les properes municipals, i deixo evidentment el meu càrrec com a membre de l'executiva del partit", afegeix Quintana que a l'escrit demana "disculpes".

"Penso que les persones que ocupem un càrrec públic hem de ser coherents i exemplars, i és per això que entomo la situació abandonant les responsabilitats polítiques que ocupo en l'actualitat", argumenta el fins ara tinent d'alcalde. Jaume Quintana també aprofita la missiva per "aclarir els fets" i nega que s'absentés de manera reiterada del seu lloc de feina. En concret, puntualitza que són un total de 16 hores i 57 minuts "de falta injustificada" repartides en nou dies de feina i ho atribueix a "un moment concret i complicat" de la seva vida personal.

"Això no és en cap cas una justificació, sinó una puntualització que crec necessària després de les barbaritats que se m'han atribuït, donada la poca concreció i tracte que se li ha donat a la notícia", argüeix Quintana que tanca la missiva demanant temps i tranquil·litat: "Ara mateix el que necessito es recompondrem d'aquesta setmana tan dura a nivell anímic i personal, entomar la sanció, posar ordre a la meva vida i poder dedicar-me als de casa com es mereixen i demano si us plau que em deixin respirar i aixecar el cap amb tranquil·litat".

Per acabar, el fins ara alcaldable de JxCat per a les municipals a Santa Cristina d'Aro desitja sort als seus companys a l'hora de treballar per fer "un poble millor".