El jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó un multireincident que va apallissar un home a Palamós durant una baralla i el va enviar a l'UCI. Els fets van tenir lloc la matinada del 12 d'octubre a la zona de la Planassa, la zona d'oci nocturn del municipi. El detingut i el seu cosí van aprofitar que la víctima havia caigut a terra per ventar-li nombroses puntades de peu. L'home va haver d'ingressar a l'UCI de l'hospital Josep Trueta i arran de l'agressió li quedaran seqüeles neuronals. L'arrestat, que té 37 anys, és un vell conegut de la policia, perquè al seu historial ja acumula 27 detencions per delictes violents (vuit de les quals, al llarg d'aquest 2022). A més, té quatre condemnes i està pendent de dos judicis.

Com va avançar Diari de Girona, la baralla va tenir lloc pels voltants de les tres de la matinada. La investigació apunta que l'agressor i el seu cosí es van enfrontar amb l'altre home a la zona de la Planassa, on hi ha els locals d'oci nocturn de Palamós. Durant la baralla, la víctima va caure al terra i els altres dos ho van aprofitar per clavar-li nombroses puntades de peu. A més, segons han explicat alguns testimonis al jutjat, l'agressor va vantar-se d'haver-lo apallissat.

La víctima va ser traslladada a l'hospital de Palamós, però des d'aquí, arran de la gravetat de les ferides, se la va derivar d'urgència fins al Josep Trueta de Girona, on va ingressar a la UCI. L'home, que no és un delinqüent habitual, va patir una hemorràgia interna i tenia l'os del crani fracturat. Segons els metges, presentava "risc vital" i les lesions, amb tota probabilitat, li deixaran seqüeles neuronals que li poden afectar les capacitats motrius.

La baralla a la plaça Sant Pere no va ser l'únic altercat que el multireincident va protagonitzar aquella nit a Palamós. De fet, la policia el va arrestar després que tornés a protagonitzar una trifulga a la zona d'oci nocturn i arribés a amenaçar de mort el porter d'un dels bars.

El delinqüent, que viu a la Bisbal i té 37 anys, es va resistir a la detenció. Fins i tot, un cop se l'havia traslladat a l'hospital perquè els metges l'examinessin, el van haver de sedar perquè va començar a trencar mobiliari del centre. Els Mossos el van detenir pels delictes de lesions i atemptat contra agent de l'autoritat.

27 detencions

L'investigat acumula un historial de 27 detencions, de les quals vuit d'elles tan sols al llarg del 2022. La majoria de vegades, a més, la policia l'ha arrestat per haver comès delictes violents (maltractaments en l'àmbit familiar, amenaces, robatoris amb violència o atemptat contra agents de l'autoritat).

Però no només això. Ja se l'ha condemnat en quatre ocasions i té pendents tres judicis més.

"Fugisser i agressiu"

L'investigat va passar a disposició del jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà a finals de la setmana passada. Durant la seva declaració, va intentar auto exculpar-se assegurant que els qui havien apallissat la víctima eren el seu cosí i una tercera persona, d'origen algerià.

El fiscal del cas, Víctor Pillado, va sol·licitar que se l'ingressés a presó. A més dels indicis que l'incriminaven directament -sobretot, les declaracions dels testimonis- al seu informe el fiscal va subratllar que el multireincident és una persona "fugissera", que no té arrelament (perquè depèn econòmicament de la seva mare) i que, sobretot, es tracta d'algú "molt agressiu".

Apart del llarg historial delictiu que arrossega, el fiscal va posar en relleu que, només en una sola nit, l'agressor va "deixar un ésser humà inconscient i a prop de la mort, va colpejar els vigilants de seguretat d'un local i va haver de ser sedat" quan se'l va portar a l'hospital.

A més, al seu informe, Pillado també recorda que el detingut havia generat "por" entre els qui viuen a Palamós, cosa que es demostra perquè, tot i que en el moment de la baralla hi havia molta gent a la zona, els testimonis que han volgut col·laborar són "escassos". Precisament, pel "temor" que els genera el multireincident.

Atenent la petició del fiscal, el jutjat ha enviat el detingut a presó comunicada i sense fiança. Per la baralla a Palamós, se l'acusa inicialment d'un delicte de lesions amb deformitat (que porta aparellada una pena que es mou en una forquilla d'entre 6 i 12 anys).