Unió de Pagesos ha presentat al·legacions al projecte de microparcel·lació d'una finca a Calonge (Baix Empordà) per fer-hi horts de lleure. El projecte contempla dividir una finca agrària amb 50 horts individuals de 60 m² i un de comunitari de 120 m². El sindicat lamenta que aquesta iniciativa no potenciï l'ús agrari de la finca, sinó que l'aboca a l'ús de lleure. A més, des d'Unió de Pagesos recorden que la parcel·la es troba en una zona catalogada com a sòl d'especial valor agrícola i com a explotació agrària prioritària. Per això consideren que cal més protecció per garantir la configuració del paisatge de la localitat. Aquesta protecció, però, es podria acabar amb la microparcel·lació per la possible especulació amb el preu de la terra.

Unió de Pagesos manifesta que els horts lúdics no són activitats agràries i per això no es poden entendre com una activitat professional. Per això consideren que el projecte de reparcel·lació de la finca agrària de Calonge pot implicar una pèrdua d'activitat agrícola. El sindicat recorda que els terrenys on es volen construir els horts es troben en sòl catalogat amb un especial valor agrícola i com a zona d'explotació agrària prioritària.

Per això aposten per situar els horts de lleure en zones properes al nucli urbà i que aquests no interfereixin en les explotacions agrícoles que hi ha al territori. Per altra banda, Unió de Pagesos ha demanat als propietaris de les terres que afectaran el projecte que donin un ús agrícola sigui de forma directa o arrendant la parcel·la a altres pagesos.