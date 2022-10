Entren i roben la caixa forta d'un supermercat de Palamós

Robatori nocturn en un supermercat de Palamós.

Uns lladres han accedit de matinada en un establiment de l'avinguda Onze de Setembre i s'han emportat la caixa forta.

Els responsables s'han adonat dels fets aquest matí i ha estat llavors, a l'hora d'obrir, quan han alertat la policia.

A lloc s'hi ha desplaçat la Policia Local de Palamós i posteriorment, agents la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà, que s'han fet càrrec del robatori amb força.

Els lladres tenien clar el seu objectiu, ja que només s'han endut la caixa forta del local. Per accedir-hi, han forçat un dels accessos.

La policia científica ha estat aquest matí a la zona fent la corresponent inspecció ocular i cercant vestigis que els condueixin als lladres. La Unitat d'Investigació dels Mossos treballa per localitzar els assaltants que han fugit ràpidament del lloc amb el botí. No ha transcendit la quantitat de diners que hi havia a dins la caixa forta.