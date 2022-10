L’Ajuntament de Calonge ha defensat el caràcter social i ambiental del projecte d’horts de lleure que Unió de Pagesos ha criticat. Asseguren que en cap cas es vol menysprear la pagesia, sinó que es busca que persones en situació de vulnerabilitat puguin cultivar verdures i hortalisses per reduir la factura del supermercat. De fet, el consistori ha recordat que un 30% dels horts seran per a persones que estan a l’atur i un altre 30% seran per a jubilats. L’Ajuntament ja ha rebut més de 50 sol·licituds de veïns que volen participar en el projecte i tenir una parcel·la d’hort. Segons el govern local, aquesta demanda remarca l’interès de la població i el caràcter social de la iniciativa.

El projecte d’horts de lleure ha de servir per fomentar l’agricultura ecològica i la sobirania alimentària. Per això, tots aquells que tinguin un hort hauran de cultivar els aliments amb tècniques i productes d’agricultura ecològica. Per això el consistori qüestiona l’oposició d’Unió de Pagesos a la iniciativa. A través d’un comunicat, l’Ajuntament ha recordat que la parcel·la que servirà per fer aquests horts de lleure s’ha escollit a través d’un concurs públic. Això vol dir que tots els propietaris que volguessin participar-hi podien presentar-hi els seus terrenys. A més, el consistori insisteix que el projecte no suposarà la reparcel·lació dels terrenys, sinó que hi haurà diferents usuaris treballant en una mateixa parcel·la, amb una zona delimitada per als seus cultius.