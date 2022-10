L’Espai Peix de Palamós acull una nova edició de la mostra «Cuines del Món». Aquesta iniciativa, impulsada per l’àrea de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament, va arrancar dijous passat la seva 13a edició. La mostra té per objectiu fomentar la interrelació entre les persones de diferents procedències, i amb residència al municipi, enllaçant aspectes culinaris i humans. L’activitat, amb entrada gratuïta, va tenir la cuina cubana com a protagonista. Posteriorment, el dijous 27 d’octubre es durà a terme la segona i darrera sessió d’aquest any, que comptarà amb una demostració de cuina originària de Mongòlia. Aquests tallers compten amb la participació de palamosins i palamosines de les diverses procedències esmentades, que elaboren algunes receptes culinàries que són tradicionals en els seus països d’origen.

El projecte està plantejat com un taller de cuina, però amb la finalitat d’utilitzar els fogons com eina per a fomentar la interrelació entre les persones de diferents procedències, aprenent com és la vida quotidiana d’aquestes persones i com s’integren a la vida social catalana i, a la vegada, coneixent la seva cultura i gastronomia. Les persones interessades a poder assistir de públic en aquests tallers, cal que facin prèviament la seva reserva de plaça a través de la pàgina web (tikets.museudelapesca.org).

Palamós gastronòmic

Cuines del Món s’inclou enguany dins les jornades Palamós Gastronòmic, que tenen lloc de l’1 al 31 d’octubre, organitzades per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Palamós, i on s’ofereixen menús especials als restaurants locals, que es complementen amb activitats culturals i lúdiques al municipi.

En total són trenta establiments de restauració els que participen en la campanya. Tots els plats dels seus menús estan creats especialment per a l’ocasió i tenen com a principal protagonista el peix de la llotja de Palamós. En el programa d’activitats es destaca l'apartat d’experiències que permeten als seus participants gaudir de la gastronomia sumada a altres valors com el gaudi del paisatge o de la natura. També hi ha la possibilitat de fer la visita i tast al celler d’en Marc, a Mas Pagès, i al celler Brugarol de la Finca Bell-lloc, cada dia amb reserva prèvia.