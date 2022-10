Els Mossos d'Esquadra han fet pública la denúncia de la Policia Marítima, en coordinació amb la Policia Local de l'Ajuntament de Begur, a un pescador subaquàtic a Ses Negres per pescar dins una reserva natural i per no tenir llicència federativa. També li han comissat el fusell de pesca.

