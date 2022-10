Calonge i Sant Antoni va acollir aquesta setmana la primera de les dues jornades adreçades a persones empresàries del sector de l’hostaleria i restauració on es pretén el debat participatiu per poder trobar estratègies conjuntes per fer front als reptes del sector en matèria d’ocupació. Després de dos anys de pandèmia i de poder tornar a reobrir els negocis relacionats amb l’hostaleria, les empreses del sector han de fer front a la manca de personal. Aquest no és un problema exclusiu del sector de l’hostaleria, però certament unes condicions de treball atípiques, fet que es tradueix tant en el temps de treball com en el tipus de contractes, agreuja aquesta situació i la dificultat de cercar professionals necessaris per portar a terme els serveis d’aquest sector.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà impulsen aquestes dues jornades participatives per la innovació en l’ocupació del sector de l’hostaleria i la restauració, la segona es durà a terme el dia 27 d’octubre. L’objectiu és fomentar la participació i el debat per poder trobar estratègies conjuntes per fer front a la manca de personal i a la dificultat per trobar gent que vulgui treballar en el sector, una preocupació que comparteixen l’administració pública i els empresaris. En aquesta primera jornada hi van participat 12 empreses de Calonge i Sant Antoni.