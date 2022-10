La federació d'entitats SOS Costa Brava ha criticat que l'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) tiri endavant el projecte d'urbanització a Aigua Xelida. Es tracta del polígon PAU A.2.1, d'unes tres hectàrees, on el 2018 ja van fer una tala d'arbres, però la urbanització va quedar parada. Durant el 2018 SOS Costa Brava va presentar «milers de signatures» al consistori per modificar el planejament i garantir la preservació de la zona boscosa. Ara, el conjunt d'entitats ambientalistes es queixen que aquest dimarts el consistori del Baix Empordà aprovarà definitivament el projecte d'urbanització, que permetrà la construcció de quinze habitatges i tres vials.

Aquest estiu SOS Costa Brava i SOS Palafrugell van presentar un conjunt d'al·legacions al projecte. A més, la federació critica que no han rebut resposta a cap de les peticions, denúncies i escrits que s'han presentat entre el 2018 i aquest mateix 2022. A finals del juliol, el consistori portava el Pla de Millora Urbana d'Aigua Xelida a exposició pública. Per això SOS Palafrugell i SOS Costa Brava consideren que el projecte d'urbanització s'aprova de forma «indeguda» perquè encara no hi ha el planejament aprovat de forma definitiva. A més, denuncien que suposi la construcció en tres hectàrees de zona boscosa, quan caldria preservar els terrenys forestals.

Els ecologistes també denuncien que el projecte té pendents superiors al 20% i això incompliria una prohibició catalana vigent des del 2004. Per altra banda, consideren que aquest projecte vulnera les directrius del PDU de la Costa Brava. Finalment, des de SOS Costa Brava recorden que l'actual alcalde del municipi, Joan Vigas, va comprometre's en valorar i estudiar la possibilitat de la compra dels terrenys. Per això, la federació d'entitats demana que els terrenys s'incloguin en la moratòria urbanística que ha aprovat l'Ajuntament de Palafrugell en determinats àmbits de Llafranc i Calella de Palafrugell.