Roben per segon cop a l’escola Llevantí de Mar de Calonge

L’escola Llevantí de Mar de Calonge i Sant Antoni ha patit, durant aquest cap de setmana, el segon robatori en gairebé dos mesos. El primer va ser el 5 de setembre, coincidint amb l’inici de curs, quan els lladres es van emportar ordinadors i tauletes. Aquest cap de setmana, els assaltants els han usurpat ordinadors portàtils i diners en efectiu.

Del robatori se’n van assabentar ahir quan, en entrar a les instal·lacions a primera hora del matí, van descobrir panys i finestres forçades. Els responsables del centre ja han presentat una denúncia a la Policia Local. Aquesta, però, no és només la segona vegada que els entren a robar. I és que històricament els han extret des de televisors a instruments musicals. «Com que no hi ha alarma és més fàcil entrar», lamenten fonts del centre. De fet, la presidenta de l’AFA de l’escola, Gisela Alamany, denuncia que «no hi ha dret» i lamenta que el sentiment és «d’impotència i d’inseguretat»: «Fa molts anys que estem demanant a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que ens instal·li una alarma, però ningú fa res per a nosaltres». Per això, ahir a la tarda una vuitantena de persones es van congregar davant del centre per a exigir solucions.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni assegura que estan treballant «des d’abans del primer robatori» per a poder instal·lar una alarma al centre, però admeten que és «complex» perquè l’edifici «no disposa de preinstal·lació i té moltes obertures». Tot i que afirmen que la competència és de la Generalitat, asseguren que ho assumirien des de l’Ajuntament.