Una dona ha resultat ferida greu en l’incendi d’un habitatge a Palafrugell, segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat. El cos va rebre un avís quan passaven onze minuts de la una de la matinada per un incendi al carrer de Begur. El foc va cremar part d’un dels pisos de la planta baixa. De l’interior, els bombers van evacuar la dona, que va ser traslladada a l’Hospital de Palamós. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre tres veïns més per fum, dos dels quals van ser evacuats. Durant l’extinció, es van haver de confinar els veïns. Un cop apagades les flames, els bombers van ventilar i revisar els pisos deixant sortint als seus ocupants. En l’extinció hi van intervenir quatre dotacions.