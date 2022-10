El portaveu de Ciutadans (Cs) a Palamós, Cristóbal Posadas, va utilitzar l’últim ple per a sol·licitar la convocatòria d’un ple monogràfic «per a debatre quina Palamós volem en un horitzó de 10 anys». El regidor va explicar que la proposta té com a únic objectiu «permetre que els representants de la ciutadania i als veïns que vulguin participar» exposar una visió a mitjà termini sobre les accions i inversions més urgents que necessita el municipi.

Per a Posadas, la mesura permetria posar en comú «les deficiències que tots veiem en el municipi» i arrencar un compromís de prioritzar aquestes línies d’ara endavant. «No estem parlant que el projecte de ciutat sigui el mateix per a tots els partits però, per exemple, si la neteja de la ciutat deixa molt a desitjar crec que això és una cosa objectiva, que tothom veu, que els veïns ho noten i que hem de comprometre’ns tots a solucionar», va manifestar.