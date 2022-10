El Ple Municipal del mes d’octubre ha aprovat l’increment dels principals impostos i taxes municipals. Ho ha fet amb els vots a favor dels 12 regidors de l’equip de govern (ERC, Junts i Som Gent de Poble) i els vots en contra de l’oposició en bloc. L’alcalde va defensar que l’increment permetrà recaptar poc més de 900.000 euros. De fet, Joan Vigas va remarcar que la pujada de les taxes no permetrà fer front als prop de tres milions d’euros de despesa que tindrà l’ajuntament el 2023: «La puja d’impostos correspon a 900.000 euros, però caldrà fer front a aquests 3 milions més de despeses». Alguns dels impostos que s’incrementen són: l’IBI (2%), l’Impost sobre construccions (6,7%), l’impost sobre plusvàlues (22,5%), la taxa de la recollida d’escombraries (5%) o la taxa d’ocupació de la via pública (10%) entre d’altres.

Crítiques de l’oposició

L’oposició va criticar que no és el moment idoni per increment d’impostos a Palafrugell. Des del PSC lamenten que el govern no ha buscat en cap moment un procés de diàleg i negociació amb els grups de l’oposició: «Fan una proposta que no servirà per ajudar a la greu situació econòmica que han d’afrontar les famílies i les empreses en els proper mesos», va criticar Juli Fernàndez.