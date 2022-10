El Centre Obert de Palamós, un recurs públic que atén a més d’una vintena de menors d’edat en risc socioeducatiu i els dóna una atenció complementària durant unes hores al dia, no ha pogut obrir -de moment- aquest curs. L’Ajuntament té subrogats els serveis socials al Consell Comarcal del Baix Empordà en el marc d’un conveni signat l’any 1993 i que s’ha renovat cada quatre anys des d’aleshores.

El problema, segons exposa la regidora d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, Chaymae Mechaal, és que la plantilla de treballadors, que hauria d’estar formada per una dotzena de persones, s’ha quedat treballant amb la meitat del personal: «A les persones que ocupaven aquestes places se’ls hi ha acabat el contracte. El mes de juny el Consell Comarcal va començar l’estabilització de llocs de treball, però fa quatre mesos que estem així i no es mou res. No hi ha una borsa d’emergència, ens diuen que no es poden allargar els contractes i és una problemàtica perquè el personal que hi ha no pot absorbir tanta feina i els llocs de treball no s’estabilitzen».

La regidora alerta que la situació és «insostenible»: «No podem estar així... La situació és crítica i estem a punt de tancar les portes i només atendre situacions d’emergència. No podem permetre això perquè estem parlant de persones vulnerables, a Palamós hi ha 18.000 habitants i en el cas del centre obert, estem parlant d’infants en situacions molt vulnerables. La situació a serveis socials és molt greu perquè ens trobem que acabem de passar una pandèmia i a les portes d’una inflació. El risc és màxim», subratlla Mechaal.

Per a l’any 2022, el conveni amb el consell dota Palamós i Vall-llobrega amb 470.000 euros, als quals cal afegir-ne 50.000 per al Centre Obert. Aquests recursos econòmics i el reforç de personal que s’ha aplicat en els últims anys permeten sortir del pas, però sense perdre de vista que la demanda d’atenció social és creixent, amb els efectes socials i econòmics de la pandèmia.

Estabilització de personal

La vicepresidenta segona del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sílvia Romero, reconeix que potser hi ha hagut «manca de previsió» però subratlla que el consell comarcal està fent els processos d’estabilització del personal i fins ara hi havia nombrosos eventuals que encadenaven contractacions: «Estem en ple procés d’oposicions de mèrit, que més o menys està finalitzat, en aquest procés hi ha dues persones més que formen part dels serveis socials de Palamós que s’incorporaran ara, per tant, en la setmana vinent han de jurar càrrec i sumar-se a l’equip. El procés s’ha endarrerit un mes perquè s’han presentat al·legacions. També hi ha el concurs d’oposició lliure per a persones amb contractes inferiors a 3 anys que han de consolidar el lloc, i el concurs surt a finals d’any».

Romero insisteix que abans del 8 de novembre s’incorporaran 4 persones a serveis socials de Palamós i afegeix que tot plegat «ha sigut una conjunció de coses, però en cap cas s’ha volgut menystenir el servei»: «Tot el que hem pogut incorporar ho hem fet, però els contactes s’han acabat i això s’ha sumat a la regularització. Hem previst i hem fet les borses, però molts contractes s’han acabat i s’ha ajuntat tot. Això s’ha sumat a la creixent demanda generalitzada que hi ha de serveis socials».