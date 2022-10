«Als pobles hi havia gent que em tenia por, pels meus trucs»

El mag Xevi, ningú sap el seu cognom, o com a mínim no el sap qui això escriu, té a les espatlles seixanta-sis anys de carrera. Després de voltar per tot el món, continua fent espectacles quasi cada setmana, si bé ara els compagina amb la cura de La Casa Màgica, a Santa Cristina d’Aro, on ell mateix fa les visites guiades i on rep a Diari de Girona. És un mag tan peculiar, en Xevi, que rebutja el títol amb el qual és conegut arreu, i es declara «il·lusionista més que mag, perquè duc il·lusions».

Quan va començar, amb la màgia?

A set anys, el dia que vaig veure un mag d’aquells que anaven pels pobles. Vaig anar a veure’l, perquè això era un poble petit on no passava mai res, com a molt venien uns gitanos a fer ballar una cabra. El mag aquell, de qui no sé ni el nom, em va deixar al·lucinat, jo volia fer allò mateix. A dotze anys ja estava a dalt de l’escenari fent trucs de màgia.

Ja té edat d’estar jubilat, Xevi.

Prou que ho sé (riu). Però un artista es jubila quan perd el favor del públic, i de moment no és el cas. La gent es diverteix durant l’espectacle, riuen, fins i tot m’envien després missatges d’agraïment [m’ensenya una gravació].

Però si treu el sostenidor a dues senyores sense que ho notin! No me n’ensenyaria?

Ara ja no en porten, home.

La màgia és una mentida?

Transporta el públic a un món de fantasia, per fer-li passar una estona divertida i que oblidi les preocupacions. Sí, els mags som uns mentiders, fem trampa.

Com els polítics.

Però nosaltres tenim llicència del Creador per pecar.

És que el primer mag va ser Jesús, transformant l’aigua en vi.

Potser és per això. De tota manera, la màgia és molt antiga, eren mags els que anaven pels pobles receptant ungüents i arrencant queixals. O venent líquids per fer sortir el cabell. Després es van dividir, uns van tirar cap a la medicina i els altres cap a l’espectacle. Per això el col·lectiu professional més aficionat a l’il·lusionisme són els metges. Tenim en comú que uns i altres investiguem fins a trobar com resoldre el que aparentment no es pot resoldre. I també l’habilitat i precisió amb les mans.

Recorda el seu primer truc?

Va ser amb un didal de la meva mare. I era un dels jocs que més li agradaven a en Dalí, sempre volia que li fes [mentre parla agafa el didal, de color vermell, i el fa aparèixer i desaparèixer d’una mà a l’altra]. Ara em costa una mica, de tants anys fent jocs de mans, tinc artrosi als dits. Em fot un mal de collons [el didal torna a desaparèixer]. A en Dalí li encantava, i això que sabia com ho feia, l’hi havia explicat.

Però si els mags no han d’explicar mai els trucs!

En vaig haver d’explicar alguns, perquè hi havia gent que em tenia por, sobretot als pobles petits [torna a aparèixer el didal].

Perquè veiessin que vostè no era perillós.

I perquè no havien vist mai màgia. Feia màgia a canvi de pa amb tomàquet i pernil

Manté el rècord Guinness de conduir a cegues?

És vigent des de fa més de mig segle. Vaig conduir amb els ulls tapats des de Montserrat fins al Saló de l’Automòbil, a Barcelona. Seixanta-nou quilòmetres.

Ho vaig veure per televisió, ara noto que m’he fet gran.

Hi va haver èpoques que sortia dues vegades a la setmana per televisió. La primera vegada va ser per fires de Girona, en una TV local. Em van gravar mentre em passejava amb frac per la Rambla, tot fent jocs de mans a la gent i per les botigues.

Veig aquí, a la paret, un retall del dia que va sortir al Granma.

Tota una plana, i això que és un diari de quatre pàgines. Però és que jo anava a Cuba set o vuit vegades a l’any. A més d’actuar a pràcticament tots els teatres i hotels de l’Havana, i a escoles i hospitals, vaig fer un recorregut en cotxe amb els ulls tapats, pels carrers de l’Havana i de Santiago. També hi feia classes de màgia, a Cuba i es portava material, que no n’hi ha gaire. Vaig organitzar un festival de màgia que encara es celebra cada any. A Cuba tenia cotxe amb xofer i a l’aeroport em venia a rebre una orquestra.

Amb el seu historial i tot el que guarda aquí, la Generalitat el deu tractar bé.

De fet no saben el que hi ha aquí, perquè no ho han vingut a veure mai.

«Cap representant de la Generalitat ha vingut mai a visitar el museu»

Com? Mai, ningú del govern del departament de Cultura?

Ni cap conseller de Cultura o de Turisme, ni cap president, ni cap director general de res, ni cap representant ni ningú.

Potser no saben que existeix.

Els ho he dit personalment.

Ha de pensar que és gent molt ocupada.

Sí, suposo que deuen estar molt ocupats. Però el cas és que no saben el que hi ha aquí.

Ha muntat això sense cap ajut oficial?

Ni un. Aquest museu es va fer amb l’esforç de la família i el mantenim amb l’esforç de la família. Aguanta obert perquè tinc la sort que vénen visitants de diversos països, perquè a casa seva no ho tenen. A gairebé cap país hi ha un museu de màgia, però als pocs que n’hi ha un, és molt més petit. Aquest és el més gran del món.

No és trist, aquest oblit?

Bé, és molt propi del país. Fa seixanta-sis anys que passejo pel món el nom de Catalunya i d’Espanya. Moltes d’aquestes actuacions les he fet amb barretina i mostrant una senyera de dos metres. Però no ara: encara hi havia en Franco que en una actuació a la Casa de Cultura de Girona. Em vaig haver de presentar al Govern Civil, i em van preguntar per què havia tret allò. Vaig respondre: cosas de la magia.

«Ja tinc una edat i no sé fins quan me’n podré cuidar, si algú em proposés de dur tot això fora de Catalunya, diria: parlem-ne»

El veig desencisat. I si algú li ofereix portar tot això fora de Catalunya?

Parlem-ne. Si em diuen de dur-ho a Logronyo, a Màlaga, a Mònaco... seria cosa de parlar-ne. Si no hi puc dur el museu, potser hi podria dur la col·lecció que encara tinc al magatzem. Jo ja tinc una edat, no sé fins quan me’n podré cuidar.

El seu col·lega Houdini va lliurar una guerra contra els que creien en el més enllà. Vostè hi creu?

Hi crec i no hi crec, no sé si m’explico.

Home...

En Houdini va fer un tracte amb la seva dona: li va dir una contrasenya per si, una vegada mort, algun esperit se li posava en contacte, sabia que era ell. No va succeir mai. Jo opino que hem de creure en alguna cosa, a la vida no podem ser incrèduls. Uns creuen en una religió, d‘altres en una altra... Jo crec que, arribat el moment, el que se’ns podreix és el cos, però si tenim alguna cosa més, digui’n esperit o ànima, com que no és matèria, tal vegada no mor, simplement canvia de dimensió, va a un altre lloc. Fa de maldir, de moment no es coneix algú que hagi tornat per explicar-ho. Tanmateix, sí que hi ha coincidències en el que relaten sobre la seva experiència, persones clínicament mortes que han tornat a la vida. I hi ha també psicofonies, aquí se n’han trobat.

A la Casa de la Màgia?

Van venir uns experts a buscar-ne a l‘antiga cuina, perquè això havia sigut una masia. I efectivament, van aconseguir veus.

No m’espanti.

Hi ha llocs on hi ha hagut dolor, gent que ha patit, fins i tot assassinats o guerra. S’hi poden gravar veus d’una altra època.

Entre això, i la quantitat d’autòmats i ninots de ventríloc que té, no sé si m’atreviria a passar la nit aquí.

Els autòmats no li faran res. En tinc 43, i al Tibidabo n’hi ha 31, tothom coneix la col·lecció del Tibidabo i no aquesta, que és més grossa i n’hi ha del segle XIX, cosa que al Tibidabo no. Del segle XIX, i funcionen! Ara bé, li diré una cosa. La gent del poble sempre ha sabut que en aquesta casa hi havia un fantasma. Fins i tot tenia un nom, ara no recordo quin.

Em tranquil·litza que faci servir el pretèrit, quan en parla.

Quan vaig adquirir la casa, vaig fer venir uns experts perquè el busquessin. I el van trobar. La casa estava abandonada i ell aquí estava com un rei.

«Li vaig dir al fantasma que viu aquí: ‘no em molestis, què jo soc tant o més fantasma que tu’»

I va arribar vostè amb la Casa de la Màgia a emprenyar-lo.

Jo ja li vaig dir: si tu no m’emprenyes, jo tampoc no t’emprenyaré, perquè jo sóc tant o més fantasma que tu. L’única cosa és que moltes vegades em trobo els quadres moguts.

Se’n fot de mi?

L’hi dic de debò, un quadre tort m’emprenya molt, de seguida veig si l’han mogut. A vegades arribo al matí i n’hi ha diversos dels que estan penjats a l’escala, que estan molt torts. És el fantasma, qui ho fa. Suposo que es deu fotre un tip de riure a la meva salut.

No el tindrem per aquí a prop ara mateix, al fantasma?

No es preocupi, no fa cap mal, és inofensiu. L’última vegada que van venir experts a mirar-ho, no era a dins de la casa, estava a la porta del jardí.

Deu ser un fantasma vividor, valgui l’oxímoron, i estava parant la fresca.

És que a dins de la casa hi havia força moviment, i això als fantasmes no els agrada, volen tranquil·litat. Jo no l’emprenyo. Però li diré una cosa: aquí dins m’hi he passat moltes hores arreglant cosetes, de dia i de nit, i moltes vegades m’he sentit... observat. Com si tingués algú al darrere que m’està mirant.

El veia sol i venia a fer-li companyia.

Hi ha estudis que sostenen que a vegades hi ha gent que va morir però no ha marxat del tot, i després fan senyals per mostrar que encara són aquí, movent coses o fent sorolls. Aquestes coses m’agraden, aquí hi ha una sala dedicada a la bruixeria.

No sé si la vull visitar.

Hi ha gent que no pot entrar. Només d’entrar-hi se’ls posen els pèls de punta.

Potser hauria d’abaixar l’aire condicionat.

És perquè allà dins hi ha molta energia. Els objectes que s’hi exposen van servir per dur a terme rituals, els he portat de molts llocs del món. He tingut la sort de conèixer els més grans mags del món dels darrers seixanta anys, he sopat amb ells, he viatjat amb ells, i per això m’han regalat molts dels objectes que exposo aquí. O cartells, que la col·lecció de cartells que veu, és espectacular.

Vostè que ha conegut David Copperfield: té més mèrit travessar la muralla xinesa o lligar-se la Claudia Schiffer?

Allò de la Claudia Schiffer i David Copperfield era mentida.

Il·lusionisme?

Quan jo deia a la gent que era mentida, no s’ho creien. A ell no li anava, això. Jo coneixia l’amic de David Copperfield, que era un negre amb unes espatlles així grosses. Va ser un muntatge per promocionar la Claudia Schiffer als Estats Units.