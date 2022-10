Pedregada de la Bisbal: Més de 50 peticions per treure l’amiant

La Generalitat va agilitar des del primer moment tots els tràmits per portar a terme les reparacions d’una pedregada històrica. Una de les actuacions que es va trobar imprescindible va ser la gestió de les runes de l’amiant de les teulades. Segons va explicar la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, mitjançant el departament d’empresa, més de 50 empreses ja han activat els mecanismes necessaris per la retirada de fibrociment. En concret, s’han reclamat l’activació de 54 plans genèrics d’emergències en empreses per a poder fer el tractament adequat de l’amiant que és altament contaminant. Es vol la retirada segura del fibrociment, un material de construcció fet de ciment i fibres d’amiant que li donen una gran resistència, però que és perillós per a la salut quan aquestes fibres es desprenen i s’inhalen.

Reparar la nafra de la calamarsa Des del departament de Presidència es va fer ja l’anunci a principis de setembre d’una línia d’ajuts de suport també a ens locals. En aquest cas estava prevista per situacions d’emergència per a edificis municipals afectades de manera extraordinària. Cañigueral però va explicar que ara mateix encara els ajuntaments no han presentat cap sol·licitud. La Generalitat, departament a departament, també va intervenir en altres àmbits. Així es va resoldre l’afectació al Terracotta Museu de Ceràmica. Mitjançant Patrimoni Cultural es va dotar d’una subvenció de 50.000 euros pels desperfectes ocasionats per la pedregada. Fa poc més de 15 dies, el Terracotta Museu de Ceràmica va reobrir les portes després d’un mes i mig treballant en la reforma dels 3.000 metres quadrats de teulada. Un altre dels edificis que es va veure afectat per la pedregada, encara que va trigar molt menys a recuperar el seu estat habitual va ser el Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Bisbal. Els desperfectes del CAP en les claraboies va afectar onze consultes. Malgrat que en cap moment es va deixar de fer atenció continuada ja que es van poder aplicar mesures. La delegada del Govern va explicar que les claraboies van donar definitivament per reparades el 15 de setembre. Des d’Educació es va fer també ràpidament un balanç donant que faltaven pocs dies pel començament de l’activitat escolar. Malgrat que la tempesta de calamarsa va tenir impacte en molts municipis del voltant de la Bisbal, la principal afectació en l’àmbit educatiu va ser per a l’escola Joan Margarit i per l’institut de La Bisbal. Just aquesta setmana ha arribat el material necessari per reemplaçar les teules, donat que s’han hagut de demanar a una fàbrica de Portugal, segons va informar la Generalitat, i això ha permès començar les obres. Mentrestant els alumnes d’infantil i l’espai de menjador estan reubicats a l’edifici de primària amb l’objectiu de poder assegurar l’activitat lectiva des de l’inici del curs. Noves teules La Generalitat va informar que el tipus de construcció de la coberta és especial el que ha fet més dificultosa tota la coberta de les teules, dilluns van arribar noves teules. Al llarg d’aquesta setmana s’ha complert el canvi de la part principal de la coberta i ara es començarà amb les cobertes laterals. Quedarà pendent l’adjudicació de la claraboia. Per la seva part a l’Institut de la Bisbal, l’afectació va provocar que es retardés l’inici dels cicles formatius, que es van situar en un altre equipament municipal. Per altra part, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) hi destinarà 3,15 milions d'euros, que cobriran el 100% de les despeses de les factures presentades, amb un màxim per metre quadrat. En paral·lel, s’obre una línia de subvencions destinada a la instal·lació de sistemes d’autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes. En aquest cas, s’hi destinaran 2,5 milions d'euros i es cobrirà el 70% de les factures presentades.