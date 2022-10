Quinze dies per demanar ajuda i una dimissió

Aquest mes obrim l’edició impresa del Baix Empordà amb un ampli reportatge sobre els efectes de l’extraordinària pedregada que va afectar la Bisbal i els municipis de l’entorn ara fa just dos mesos. Hem escollit aquest tema perquè hi ha ciutadans de la zona que s’ho estan passant malament perquè encara no veuen la llum al final del túnel per poder solucionar els desperfectes que va provocar aquell inusual fenomen meteorològic.

Les pedres de la mida d’una pilota de tenis que van caure intensament durant deu minuts van destrossar teulades de cases, sostres d’empreses i granges i un munt de vehicles. Deixant de banda el pànic que va provocar la calamarsada entre els que estaven aquell 30 d’agost a la zona afectada, hi ha persones que ja tenen el problema solucionat. Altres, però, encara esperen trobar una sortida per fer front a la factura de la desgràcia.

Ara fa uns dies, la Generalitat va publicar el decret per sol·licitar ajuts per a la reparació de sostres d’uralita, que són els que tenen més complicació i els de la majoria de naus industrials de la zona. Quinze dies i un munt de paperassa per omplir, pressupostos adequats al decret, justificacions i molts documents que no són fàcils d’elaborar i que, en molts casos, necessitaran assessorament extern. Quinze dies és el termini, quan ja han passat dos mesos des del desastre. No crec que sigui la millor manera de facilitar les coses als afectats per la tragèdia, ni tampoc que la quantitat assignada -3,1 milions d’euros- sigui suficient per pagar tots els desperfectes.

El regidor de Santa Cristina

Una altra de les notícies destacades d’aquest últim mes a la comarca ha estat el cas del regidor de Junts a Santa Cristina d’Aro que s’ha vist obligat a renunciar al càrrec a l’Ajuntament i a la candidatura per a les pròximes municipals. L’afer l’ha esquitxat a ell, òbviament, però també al partit. Ha estat una de les informacions més rellevants de la comarca les darreres setmanes, entre altres coses, perquè no és habitual que passin fets com aquests i menys que acabin amb la dimissió d’un polític.

Jaume Quintana, que havia estat escollit cap de llista el juny passat, formava part de l’equip de govern de Santa Cristina amb coalició amb Esquerra Republicana, que ostenta l’alcaldia. Ara ha renunciat a l’acta de regidor i, per tant, a les responsabilitats que tenia a l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Dic que no és comú que algú plegui en ser enxampat, perquè habitualment el que es fa és amagar el cap sota l’ala, donar quaranta mil excuses que no es creu ningú i deixar que els dies passin i així anar empenyent els anys. Quintana ha marxat i ho ha fet donant explicacions, sense estendre’s. Simplement, ha justificat que la seva actitud es deu a motius personals i delicats. Tothom passa moments complicats a la vida. Molt probablement, fitxar a la feina i marxar sense fer les hores que marca el contracte no era la forma d’encarar el problema, però el fet de reconèixer la falta, demanar disculpes i renunciar a totes les responsabilitats públiques, el fa una mica més digne que d’altres que no han estat mai capaços de ni tan sols reconèixer públicament que s’han equivocat per molts documents i proves que hi hagués sobre la taula.

En paral·lel, s’hi situa Junts per Catalunya que, amb la de crisis internes a què ha de fer front, només li faltava aquesta pera acabar de rematar la feina. La «sort» és que Quintana s’ha avingut a marxar i que és precisament un alcalde del mateix partit el que l’ha posat contra les cordes obrint-li un expedient per fitxar a la feina sense treballar. Jordi Soler de Calonge i Sant Antoni ha fet el que havia de fer i ha ajudat a «salvar» Junts per Catalunya en aquesta història, que falta li fa.