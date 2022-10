L'operatiu policial conjunt de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local ha permès desarticular un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues a Palafrugell, Begur i Calonge (Baix Empordà). En la intervenció, que ha començat de matinada, s'han escorcollat nou pisos i dos locals on s'han trobat 130.000 euros en efectiu. La policia també hi ha comissat 704 grams de cocaïna; 450 grams d'haixix i diverses armes de foc i blanques. En total, han detingut 17 persones, 13 d'origen marroquí i quatre de nacionalitat espanyola. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.