El sector surer es va reunir a Palafrugell en la seva gala anual per celebrar els 30 anys dels Premis Gla d’Or, que des del 1990 entrega l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK) en reconeixement a les personalitats, institucions, professionals o iniciatives que amb la seva tasca reivindiquen el suro i els seus valors intrínsecs tant a nivell nacional com internacional. Enguany, els guardonats han estat la pel·lícula «Suro», la Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas i el FC Barcelona.

La Nit dels Gla d’Or es va celebrar al Museu del Suro de Catalunya, que la patronal del sector considera un aliat natural: «s’ha escollit per acollir la trentena edició dels premis per la tasca de difusió imprescindible que fa a favor del sector del suro», destacava Aecork en un comunitat. Ha estat la primera entrega dels premis que s’ha celebrat presencialment des de l’esclat de la covid-19, esdevenint tota una festa no només per la retrobada dels principals actors del sector sinó també per la celebració dels 30 anys dels guardons.

Joan J. Puig, president d’AECORK, considera que «durant aquestes tres dècades hem aconseguit proclamar ambaixadors del suro d’arreu del món, que han dignificat i reivindicat aquest material tan noble que té implicacions socials i sostenibles úniques i que els tapers transformem amb el màxim rigor perquè acompanyi els millors vins i caves que hi ha al merca».

Els guardonats

La pel·lícula Suro. És el primer llargmetratge del director basc Mikel Gurrea, que es va presentar a la secció oficial del Festival de Cinema de Sant Sebastià del 2022. Es distingeix per portar a la gran pantalla les implicacions de l’explotació de la sureda, una mostra extraordinària de comunió amb la naturalesa, esforç, gestió sostenible dels boscos i reivindicació de la vida rural.

La Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Associació sense ànim de lucre que integra 50 consells reguladors que representen a 54 denominacions d’origen vitivinícoles i més de 3.600 cellers de tot el país. Es guardona la seva tasca de representació dels interessos del sector vitivinícola davant de les institucions i els seus esforços per avançar d’una forma sostenible.

El Futbol Club Barcelona. Entitat esportiva d’abast mundial gràcies als èxits de la qual es destapen milions d’ampolles dels millors vins i caves de tot el món. Se’l guardona pel seu foment a aquest ritual de consum únic que es destapar una ampolla i pel seu suport als cellers i als vins i caves de Catalunya.

El premi Gla d’Or, una joia de solapa que simbolitza una gla, es va crear el 1990 per a reconèixer la tasca que institucions, organismes i personalitats realitzen en favor del suro i indissociablement del vi i del patrimoni gastronòmic en el nostre país. Al llarg dels anys, l’han rebut desenes de figures i institucions com: Álvaro Palacios, el Comitè de la Champagne, la Federación Española del Vino, els germans Roca o Nandu Jubany.

L’entrega dels premis esdevé una oportunitat per apropar els prescriptors d’àmbit mundial a la causa del suro i convertir-los en ambaixadors del material dotant-los d’arguments tècnics i mostrant-los la tecnologia i la innovació aplicada al sector de primera mà. Segons Aecork , «la seva aliança amb el suro és un altaveu per reivindicar que el tap de suro és l’únic producte 100% natural, reutilitzable i reciclable amb el qual es pot tapar una ampolla. A més a més, el tap de suro és l’únic que contribueix a l’òptima maduració del vi en ampolla i que ajuda, alhora, a reduir la petjada de carboni de l’envàs.