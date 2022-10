L’aposta pel mecenatge per complementar el finançament de projectes dels serveis de salut és una iniciativa que es fa habitualment en alguns hospitals de Catalunya, sobretot a Barcelona. En el cas de Girona, fa cinc anys l’hospital Trueta va començar la campanya Fes + Trueta i, des de llavors, ha propiciat que es poguessin tirar endavant diversos projectes.

Des de fa pocs mesos, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) estan plenament bolcats en un dels projectes més ambiciosos: construir un nou centre de dia annex al sociosanitari Palamós Gent Gran. Com que el cost serà de prop d’un milió d’euros, una xifra molt elevada tenint en compte el pressupost del SSIBE, l’entitat ha començat una campanya de mecenatge. La iniciativa, anomenada Gent molt gran! consisteix en una crida a persones i empreses perquè facin donacions per poder fer realitat la construcció del centre.

Lola Bosch, responsable de comunicació dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, explica que la idea de la campanya del mecenatge va sorgir després de «l’onada de solidaritat» que es va despertar en la població durant la pandèmia. «Si els hospitals més grans ho fan, per què no ho podem fer els més petits? I més quan veiem que la gent té ganes d’ajudar», concreta.

A part d’això, també arran de la covid-19 van sorgir mancances en la reorganització dels centres sanitaris. «Les residències i sociosanitaris van ser centres molt afectats i, en el cas de Palamós Gent Gran, la pandèmia va accentuar la necessitat de separar els serveis diürns i els usuaris que viuen a la residència, per això va sortir la idea de construir un hospital de dia», explica Bosch.

Està previst que el nou espai tingui uns 400 metres quadrats que es vehicularan a través d’un gran espai polivalent per a totes les persones usuàries i les seves necessitats. Ubicat a l’actual porxada, tindrà sortida directa al jardí i un espai propi per a persones amb trastorns cognitius per tal que puguin passejar lliurement. El centre podrà acollir fins a 50 persones usuàries a l’hospital de dia i al centre de dia.

«Està clar que seria ideal que la Generalitat pogués finançar aquest projecte, però ja sabem que no pot arribar a tot i els diners que aconseguim reunir en la campanya de mecenatge seran molt bons», matisa Bosch, qui confia rebre inversió també del fons europeu Next Generation.

Èxit en el primer sopar

Fa poc més d’un mes, el SSIBE va organitzar la primera edició del Sopar Solidari Gent molt Gran.

En total, l’acte va recaptar 49.230 euros gràcies a les aportacions dels comensals, donacions de taula zero, el sorteig solidari celebrat dins el mateix acte i els diferents mecenes de l’acte. «Vam poder presentar la campanya a moltes empreses del territori per donar a conèixer la idea i la resposta va ser molt positiva», destaca Lola Bosch. Està previst que, properament, s’organitzin altres esdeveniments solidaris, tot i que el SSIBE té el web habilitat per rebre donacions de forma paral·lela.

Finalment, la idea és que el mecenatge continuï en un futur per a altres projectes.