Durant quatre dies, del 27 al 30 d’octubre, Palamós i la Costa Brava veuen circular cotxes d’època en una nova edició del Rally Costa Brava Històric, una prova que recupera tot l’esplendor que no va poder mostrar a causa de la pandèmia. Cotxes i motos de 30 anys o més, amb equips arribats des de tot el continent europeu com França, el Regne Unit, Bèlgica, Alemanya, Luxemburg, Andorra, Dinamarca o Grècia. 126 equips participen en aquesta dinovena edició que presumeix de ser la que presenta més inscripcions dels sis anys que fa que Palamós n’és la seva seu.

Per primera vegada el Rally Costa Brava Històric forma part del programa Motor Dona que vol potenciar la participació de les dones en les proves del motor clàssic. En aquest sentit, en l’edició d’enguany, el Rally Costa Brava Històric presenta registres destacats com l’increment de la quota femenina amb un total de deu dones pilot i vint-i-set dones copilot, o també els equips novells i els més de 1.100 quilòmetres de recorregut, la meitat dels quals de regularitat. El punt neuràlgic i la base d’operacions del Rally és el Passeig del Mar de Palamós, en aquest punt, els aficionats del motor poden gaudir de la presència dels vehicles i la sortida de cadascuna de les etapes, a banda, de xalar amb la rua dels vehicles del rally pels carrers del municipi i l’entrega de premis d’aquest diumenge. Àlex Romaní, director del Rally Costa Brava Històric, explica que «el Rally consta de molts quilòmetres per carreteres asfaltades i al final l’habilitat del pilot i copilot és el que acabarà marcant la diferència i proclamant el guanyador». Canvia el micròfon pel volant i els escenaris per les carreteres de la Costa Brava.

En aquesta dinovena edició del Rally, un dels focus d’atenció, sens dubte, és la presència del cantant i compositor català, Álvaro Soler, que competeix al costat del seu amic i copilot Ramon Mañas amb un Porsche 911 SC. Després de no poder competir en terres gironines l’any 2020 a causa de la pandèmia, aquesta vegada el cantant de l’enganxosa cancó titulada « El mismo sol» afronta «motivat i expectant» la seva estrena en un rally. El passat dijours, el cantant-pilot barceloní era un dels ocupants d’una nombrosa filera de vehicles que atapeïen tot el llarg del Passeig del Mar de Palamós.

Quan el cotxe d’Álvaro Soler i Ramon Mañas s’apropava cap a la rampa de sortida on l’esperàven el director del Rally, Àlex Romaní, l’alcalde del municipi, Lluís Puig i la tinent d’alcalde, Maria Puig, per la megafonia va sonar a tot drap la música de la cançó «El mismo sol» mentre l’speaker anunciava la sortida d’Álvaro Soler i Mañas. Minuts abans de debutar en un rally, fotografiat i seguit per un equip de gravació que li realitzava un reportatge, Álvaro Soler va atendre al Diari de Girona per explicar les seves sensacions abans del debut.

«Els clàssics són una màquina del temps»

Com porta els nervis minuts abans de l’estrena?

Molt emocionat i a l’espera de saber el recorregut que li facilitaran en breu al meu company, estem il·lusionats perquè és el primer rally que fem i és realment espectacular per tot el què l’envolta, he volgut agraïr al director, l’Àlex Romaní, per totes les tasques logístiques i els dubtes que com a novells tenim. El primer Rally crec que et marca i aquest Costa Brava Històric és especial perquè l’Àlex ens ha comentat que és molt més extens i participatiu que d’altres anys. Hi participo amb el meu millor amic, en Ramon [Mañas].

Per culpa de la pandèmia la seva estrena s’ha posposat, oi?

Exacte, fa dos anys volíem participar-hi i a causa de la Covid-19 no va poder ser i, ara per fi sí que podem, a més venim rodats amb el tema de la música perquè fa tres anys que vam acabar una gira a Sevilla, també hem fet concerts a Barcelona i a diferents ciutats d’Europa.

D’on li ve aquesta passió pels cotxes a l’Álvaro Soler?

Jo vaig estudiar enginyeria en disseny industrial i en realitat el què volia ser és dissenyador de cotxes i la passió pels cotxes em ve d’aquí. Ara intento compaginar els cotxes amb la música i concretament els cotxes clàssics m’encanten! Els cotxes nous, moderns... estàn bé i són guais, però, l’encant dels clàssics fa que tinguin aquest soroll, olor, nostàlgia que els fan fantàstics, en resum, els clàssics són una màquina del temps.

És compatible la música amb els cotxes?

Crec que sí, són esdeveniments no professionals i m’agrada molt l’ambient de diversió que s’hi respira i m’agrada molt la comparativa entre el disseny de la mecànica d’uns cotxes que tenen 40 o més anys i la música, són dos aspectes creatius i compatibles.

Escolteu música durant el Rally?

No, no escoltarem música perqùe crec que serà més important escoltar al meu copilot Ramon, així, que la música que escoltaré serà: gira aquí, dos-cents metres després de l’Stop, compte amb el revolt! Així que les indicacions d’en Ramon i el soroll del motor seran la meva música durant el Rally.