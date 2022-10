la participació femenina va en augment al costa brava històric. Aquest any, el protagonisme femení al volant dels cotxes clàssics és un dels aspectes destacats. Deu dones pilot i 27 dones copilot hi participen. Si mirem un any enrera comprovarem que en l’edició 2021 del ral·li, la participació femenina va ser d’una dona pilot i 15 dones copilot. I d’entre la representació femenina, destaca l’equip Nenas Team format per Tere Armadans (en primer terme a la imatge) i Anna Vives, les quals fa només uns dies van vèncer en la Copa de Dames i es van classificar en el Top 20 del «Tour de Corse Historique», possiblement el ral·li històric més important a l’actualitat. La Tere està vinculada a l’organització del Rally Costa Brava des de fa vint anys; ha estat directora de cursa de l’esdeveniment en diverses ocasions i per primera vegada afronta el repte de prendre-hi part com a participant. La primera etapa va anar fantàsticament bé pel Nenas Team perquè amb el seu Porsche 911 van finalitzar líders.