Unes 150 persones s'han concentrat aquest diumenge a l'Estartit per reclamar a l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) que els pagui les subvencions d'aquest any. Les associacions, a més, han elaborat un manifest signat pels presidents de 12 entitats i alerten que la cavalcada de Reis està en risc. "Per aquestes dates ja haurien de portar dies preparant-ho però no ha pogut començar amb les feines encara", asseguren en un comunicat. En aquest sentit, remarquen que tot i que l'EMD els va comunicar que els faria una bestreta del 50% dels imports "un cop feta pública la convocatòria" d'aquest diumenge, "l'import no soluciona el problema" i "tampoc s'ha rebut encara".

En un comunicat al seu web, l'EMD admet que els tràmits s'han allargat i que entenen el "malestar" de les entitats. En aquest sentit, asseguren que hi ha consignació pressupostària per fer-hi front i que el 27 d'octubre es va signar el decret per pagar el 50% del total dels ajuts. "Lamentem les molèsties i inconvenients que hagi pogut suposar aquest endarreriment", reiteren.