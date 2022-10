SOS Costa Brava alerta de la construcció d’un nou edifici a la Pineda d’en Gori

L’entitat ecologista SOS Costa Brava ha alertat que Palamós està a punt de concedir la llicència d’obres per construir un tercer edifici a la Pineda d’en Gori. El promotor, segons els denunciants, va entrar la sol·licitud el 4 de febrer i ha anat adaptant la proposta per poder-la tirar endavant. Segons assegura la membre de SOS Costa Brava Zeta Figa, saben que ho podrà fer aviat «per fonts del mateix Ajuntament». La plataforma va portar el cas als jutjats per demanar la nul·litat de la llicència i del projecte d’urbanització dels dos primers edificis del complex i esperen que la sentència arribi aviat. Si els és favorable, diuen, podria ajudar a frenar el tercer perquè els arguments són «similars».

La plataforma sosté la seva denúncia basant-se en el fet que el complex té un gran impacte visual i paisatgístic, notable des de qualsevol punt de l’entorn. I és que aquesta construcció, asseguren, és visible des del mar, el camí de ronda, la cala La Fosca o des del poblat ibèric del Castell. Denuncien també que perjudica tant el Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) de cala S’alguer –a tocar d’on s’ha començat a construir el complex–, com el poblat ibèric.

El projecte del tercer bloc es va presentar a l’Ajuntament fa aproximadament un any per rebre la llicència d’obres. Tanmateix, s’ha hagut d’anar adaptant. Segons relata Figa, en una primera instància, Urbanisme no el va acceptar i es van fer modificacions per complir amb els requisits. Més tard va ser Bombers qui va veure-hi objeccions i també s’ha adaptat. I ara és Paisatge qui no accepta el que va determinar Bombers. Tot i això, sembla que el moment d’atorgar la llicència és a tocar.

Edificis buits al municipi

«Serà legal que es doni la llicència, però no és legítim», va denunciar Figa. La membre de SOS Costa Brava va explicar que aquestes construccions «no només augmenten l’agressió sobre el territori, sinó també sobre la gent que hi viu». I ho va justificar dient que «s’edifica com a negoci».