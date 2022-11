L’associació Amics de La Casa Màgica va celebrar aquest passat cap de setmana el seu desè aniversari. Els integrants de l’entitat, que es dedica a la promoció de l’il·lusionisme i a la difusió cultural al municipi baix-empordanès, es van trobar a la sala d’exposicions «la Caixa» de Santa Cristina d’Aro per commemorar l’efemèride, que va comptar amb la presència de l’alcaldessa del municipi, Lourdes Fuentes. Glòria Jara, secretària de l’associació, va obrir l’acte i va donar la benvinguda als més de quaranta assistents fent un breu repàs als deu anys de l’associació així com a la trajectòria de l’il·lusionista i cèlebre mag Xevi. L’il·lusionista Xevi va agrair als integrants de l’entitat la feina que han fet durant aquesta dècada i tot seguit l’alcaldessa va intervenir per realçar la tasca de l’ens que els darrers mesos també s’ha bolcat intensament en la divulgació científica i la promoció d’hàbits saludables per al públic de totes les edats.