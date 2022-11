Una boletaire va descobrir aquest dimarts un cadàver a Platja d'Aro.

Els Mossos d'Esquadra investiguen si el cos en avançat estat de descomposició pertany a un veí d'uns 50 anys de la mateixa localitat desaparegut el mes de juliol.

La localització del cadàver, com ha avançat El PuntAvui, es va fer en una àrea boscosa de difícil accés pròxim a la carretera de S'Agaró. La dona va alertar durant el matí de la troballa a la Policia Local de Castell-Platja d'Aro. Aquesta al seu torn va avisar els Mossos i també el metge forense.

El cos tot apunta que havia caigut a terra al bosc després d'haver estat penjat d'un arbre. Tot indica, segons la principal hipòtesi de la policia, que la víctima va morir després de suïcidar-se.

A banda, també van localitzar una motxilla i documentació per la zona. Aquests documents, segons fonts policials, corresponen a un veí de la població desaparegut el mes de juliol. La família llavors va presentar denúncia als Mossos, en veure que l'home no havia retornat a casa.

La policia va fer llavors recerca per zones on podia trobar-se l'home, però sense sort. Però en aquell moment, tampoc comptaven amb indicis clars del possible parador de l'home.

L'estat del cadàver fa impossible identificar a la víctima i per això, caldrà esperar les proves de l'ADN per veure si finalment, corresponen al ciutadà de Platja d'Aro.